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Companhia de teatro que nasceu no IFSul completa 13 anos com 15 peças no currículo

Grupo fundado em 2013 supera desafios para democratizar acesso à arte

Douglas Dutra

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