Cultura e Lazer

Carnaval de rua
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Campeã do Carnaval de Pelotas em 2025 faz desfile fora de época no Dia do Trabalhador

Império da Baixada leva enredo sobre resistência para a rua após ficar fora da edição de 2026 e já projeta o carnaval de 2027

Frederico Feijó

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