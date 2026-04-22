Campeã do Carnaval de Pelotas em 2025 faz desfile fora de época no Dia do Trabalhador

Pavilhão da Império da Baixada durante o desfile de 2025, quando a escola conquistou o título do carnaval de Pelotas. Volmer Perez / Prefeitura de Pelotas / Divulgação

A escola de samba Império da Baixada, campeã do carnaval de Pelotas em 2025, vai realizar um desfile fora de época no próximo 1º de maio. Com o enredo “Que não se entrega não”, a entidade levará o carnaval para a rua e está mobilizando a comunidade para o espetáculo. A iniciativa surge após a escola ficar fora da edição de 2026, já que a festa foi realizada na data nacional e a agremiação tinha compromissos previamente assumidos.

O desfile está marcado para as 16h, na Avenida Juscelino Kubitscheck, esquina com a Barão de Butuí. A escolha da data não é casual: a proposta é conectar o samba com o significado do Dia do Trabalhador, ampliando o alcance do enredo.

— O carnaval não é só um ato de celebração. Ele também vem como resistência e para trazer consciência — afirma Shasha Tarouco, presidente da escola.

Segundo ela, o tema nasceu a partir de conversas internas da comunidade da escola e da necessidade de reforçar o papel social do samba.

— O samba deixa de ser só entretenimento. Ele vira memória viva e afirma os direitos de quem luta todos os dias — acrescenta.

Escola completa na rua

Mesmo fora do calendário oficial, a Império da Baixada pretende levar para a avenida uma estrutura semelhante à de um desfile tradicional. A expectativa é colocar na rua comissão de frente, casal de mestre-sala e porta-bandeira, alas, bateria, intérpretes, passistas, ala de baianas e alegorias.

Nos bastidores, o ritmo de preparação se intensificou nos últimos dias. A montagem envolve trabalho contínuo no barracão e mobilização de voluntários e integrantes da comunidade.

— A gente tem corrido incansavelmente, são noites sem dormir, mas tudo vale a pena. A escola vai vir linda — afirma Shasha.

Além da equipe local, profissionais de Porto Alegre já estão atuando na construção e adaptação das alegorias. Fantasias também começaram a chegar nesta semana.

O modelo adotado segue uma lógica já consolidada em outros carnavais do Estado, como em Uruguaiana, Porto Alegre e Cruz Alta, com reaproveitamento de estruturas de grandes desfiles do Rio de Janeiro e de São Paulo, adaptadas aos enredos locais.

— As fantasias são restauradas, os elementos são adaptados. Existe todo um trabalho de barracão. Não é algo simples como muitas pessoas imaginam — destaca a presidente.

Segundo a escola, o processo também movimenta a economia local, com compra de materiais, contratação de serviços e circulação de profissionais.

Identidade visual do enredo “Que não se entrega não”, que será apresentado pela Império da Baixada no desfile fora de época de 2026. Divulgação

Mobilização da comunidade

A resposta do público, mesmo fora do calendário tradicional, tem sido positiva. De acordo com a organização, há procura de interessados em participar do desfile.

— A gente está com lista de espera. O público nos abraçou de uma forma que a gente não esperava, ainda mais sendo fora da data oficial — afirma Shasha.

Quem quiser desfilar pode entrar em contato pelas redes sociais da escola. A expectativa é de que o número de participantes seja elevado, embora ainda não haja uma estimativa final.

A orientação para o público é que leve cadeiras e chegue com antecedência. O trajeto do desfile ainda está sendo ajustado e deve ser divulgado nos próximos dias.

Ausência em 2026 e retomada

A decisão de realizar o desfile fora de época também está ligada à ausência da escola no carnaval de 2026. A realização da festa em Pelotas na data nacional coincidiu com compromissos previamente assumidos pela agremiação, o que inviabilizou a participação.

— A gente ficou de coração na mão por não desfilar. Não queria deixar o nosso público sem ver o trabalho que foi preparado — afirma a presidente.

O desfile do 1º de maio surge, portanto, como uma forma de apresentar o projeto que não chegou à avenida neste ano.

Olho no futuro

Mais do que uma solução pontual, o evento já funciona como base para o próximo ciclo da escola. A Império da Baixada começa, a partir deste desfile, a estruturar o planejamento para o carnaval de 2027.

— Com certeza, já é um pontapé inicial. O carnaval de 2027 vem com muita surpresa boa — projeta Shasha Tarouco.

O enredo já está definido e deve ser lançado em breve, junto com o calendário de ensaios. A expectativa é ampliar a estrutura e consolidar o crescimento da escola no cenário local.

Com pouco tempo de história, a Império da Baixada — que é surgiu da banda carnavalesca Xavabanda, multicampeã do carnaval de Pelotas — busca se firmar como uma das principais entidades carnavalescas do sul do Estado.



