Após cinco anos fechado, acervo do Porto de Rio Grande volta a abrir ao público

Espaço reúne maquetes, equipamentos antigos e documentos históricos ligados à operação portuária. Thainá Martins / RBS TV

Depois de cinco anos fechado, o acervo histórico do Porto de Rio Grande voltou a receber visitantes. A reabertura ocorreu durante o Festival do Mar (Festimar), retomando o espaço como ponto de visitação e conexão com a história local.

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Logo na entrada, o público encontra objetos e registros que ajudam a contar como o porto esteve presente na formação de Rio Grande. O espaço reúne maquetes, equipamentos antigos e documentos históricos ligados à operação portuária, considerada uma das bases do desenvolvimento econômico da região.

— É a primeira vez que a gente entra aqui, né? Então, é bem interessante — relata a visitante Fabiane Alves.

Entre os destaques do acervo está uma locomotiva de 1910, utilizada na construção dos molhes da barra. Thainá Martins / RBS TV

Entre os destaques do acervo está uma locomotiva de 1910, utilizada na construção dos molhes da barra — obra fundamental para a estrutura portuária.

Segundo o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, o porto teve papel central desde o início da formação econômica da região.

— Foi por onde entraram os primeiros imigrantes, onde se iniciou toda a relação comercial, das trocas de mercadorias, tão importante para o começo da nossa economia — explica.

Ele também destaca o papel da locomotiva na construção dos molhes.

— Era uma locomotiva americana que fazia o trajeto pelos trilhos mar adentro, levando as pedras para a construção — detalha.

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Objetos revelam o dia a dia de trabalhadores

Antigo marégrafo era utilizado para medir a maré. Thainá Martins / RBS TV

O acervo também apresenta itens que mostram a rotina de quem trabalhou no porto ao longo das décadas. Entre eles estão máquinas de escrever, usadas nos registros administrativos, um marégrafo, que servia para medir da maré, um equipamento a carvão utilizado para aquecimento, instrumentos de monitoramento do nível do mar e até um bebedouro que acompanhou gerações de trabalhadores por cerca de meio século.

Mais do que preservar o passado, a proposta é manter o acervo como um espaço vivo, aproximando a comunidade da história local e garantindo a transmissão dessas memórias para as futuras gerações.



