Alcione se apresenta em Pelotas neste domingo; veja horários e estrutura do show

Cantora volta a se apresentar no município após dois anos. Marcos Hermes / divulgação

A cantora Alcione volta a se apresentar em Pelotas neste domingo (5), em show no Centro de Eventos da Fenadoce. O show marca o retorno da artista à cidade após dois anos - a última vez foi em novembro de 2024 - e deve atrair público de toda a Zona Sul.

Conhecida como “Marrom”, Alcione é uma das principais vozes do samba brasileiro e deve reunir público de toda a região, em um evento que aposta em uma estrutura ampliada em relação às edições anteriores.

Segundo um dos organizadores, Nickollas Mathias, a escolha por um espaço maior foi motivada pela alta procura registrada no último show.

— Na última vez, praticamente esgotou três semanas antes e muita gente ficou de fora. Por isso, buscamos um espaço maior para tentar atender melhor o público — explica.

Estrutura com diferentes setores

O evento terá um formato dividido em setores, incluindo mesas, cadeiras numeradas (A, B e C), pista, open bar e camarote premium. Parte do público ficará acomodada em formato sentado, característica diferente de shows tradicionais na cidade.

A abertura dos portões está prevista para 17h30, com apresentação do cantor Amâncio por volta das 19h. O show de Alcione deve começar às 20h30. Nos intervalos, o público será recepcionado pelo DJ Anderson Lisboa.

A artista chega a Pelotas no domingo (5), após cumprir agenda de shows em Porto Alegre.

Sucessos que atravessam gerações

Com mais de cinco décadas de carreira, Alcione construiu um repertório que atravessa gerações e se mantém presente no imaginário do público brasileiro. Entre os principais sucessos estão “Não Deixe o Samba Morrer”, “Você Me Vira a Cabeça (Me Tira do Sério)”, “A Loba”, “Meu Ébano” e “Estranha Loucura”.

Público regional e expectativa

A expectativa da organização é atrair fãs de toda a Zona Sul, especialmente pelo forte apelo do samba e do pagode na região.

— É um público que gosta muito desse estilo, e a cidade responde bem a esse tipo de evento. Pelotas e região têm essa identificação com o samba — afirma Mathias.

Os ingressos estão à venda pelo Minha Entrada e em pontos físicos em Pelotas e Rio Grande.