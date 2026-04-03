Alcione se apresenta em Pelotas neste domingo; veja horários e estrutura do show

A cantora Alcione volta a se apresentar em Pelotas neste domingo (5), em show no Centro de Eventos da Fenadoce. O show marca o retorno da artista à cidade após dois anos - a última vez foi em novembro de 2024 - e deve atrair público de toda a Zona Sul.
Conhecida como “Marrom”, Alcione é uma das principais vozes do samba brasileiro e deve reunir público de toda a região, em um evento que aposta em uma estrutura ampliada em relação às edições anteriores.
Segundo um dos organizadores, Nickollas Mathias, a escolha por um espaço maior foi motivada pela alta procura registrada no último show.
— Na última vez, praticamente esgotou três semanas antes e muita gente ficou de fora. Por isso, buscamos um espaço maior para tentar atender melhor o público — explica.
Estrutura com diferentes setores
O evento terá um formato dividido em setores, incluindo mesas, cadeiras numeradas (A, B e C), pista, open bar e camarote premium. Parte do público ficará acomodada em formato sentado, característica diferente de shows tradicionais na cidade.
A abertura dos portões está prevista para 17h30, com apresentação do cantor Amâncio por volta das 19h. O show de Alcione deve começar às 20h30. Nos intervalos, o público será recepcionado pelo DJ Anderson Lisboa.
A artista chega a Pelotas no domingo (5), após cumprir agenda de shows em Porto Alegre.
Sucessos que atravessam gerações
Com mais de cinco décadas de carreira, Alcione construiu um repertório que atravessa gerações e se mantém presente no imaginário do público brasileiro. Entre os principais sucessos estão “Não Deixe o Samba Morrer”, “Você Me Vira a Cabeça (Me Tira do Sério)”, “A Loba”, “Meu Ébano” e “Estranha Loucura”.
Público regional e expectativa
A expectativa da organização é atrair fãs de toda a Zona Sul, especialmente pelo forte apelo do samba e do pagode na região.
— É um público que gosta muito desse estilo, e a cidade responde bem a esse tipo de evento. Pelotas e região têm essa identificação com o samba — afirma Mathias.
Os ingressos estão à venda pelo Minha Entrada e em pontos físicos em Pelotas e Rio Grande.
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