Visitação noturna a casarões históricos revela nova forma de ver Pelotas

As ruas do Centro Histórico de Pelotas ganharam um clima diferente. Entre sombras, luzes e histórias, casarões antigos abriram as portas fora do horário habitual na noite de quinta-feira (26) e atraíram um público muito maior do que o esperado.
A proposta, inédita, ofereceu uma visitação noturna aos prédios que abrigam museus da cidade, permitindo que moradores e visitantes observassem detalhes que passam despercebidos durante o dia.
— A própria iluminação já traz um mistério diferente. A gente começa a olhar esses casarões com as sombras, e eles se apresentam de uma forma mais inusitada — comenta o pesquisador Nikolas Correa, que guiou parte do tour.
A experiência chamou atenção justamente por revelar novos olhares sobre espaços já conhecidos.
— Tem partes que a gente não repara no dia a dia. Com a caminhada, vimos escritos de arte e literatura que nunca tínhamos percebido — relata a advogada Angel da Cruz Fabres.
A iniciativa também atraiu quem está chegando à cidade.
— Eu e meu namorado nos mudamos este mês para Pelotas, então caiu muito bem para conhecer tudo e se ambientar. Podia até entrar no calendário da prefeitura — afirma a estudante Mariana de Paula Farias.
Durante o dia, um dos pontos visitados abriga a Secretaria de Cultura, mas, à noite, o ambiente ganhou outro significado. Os visitantes puderam circular por espaços históricos e imaginar como era a rotina de antigos moradores, como no quarto onde dormiam familiares do Barão de Butuí.
A procura surpreendeu os organizadores. Inicialmente, a previsão era de cerca de 40 participantes, mas o número ultrapassou as expectativas e levou centenas de pessoas ao Centro Histórico.
— Dá uma grande esperança. As pessoas querem conhecer a história da cidade e participar de eventos culturais nesse horário — avalia Noris Leal, coordenadora da rede de museus da UFPel.
— A gente abriu inscrições para cerca de 40 pessoas, mas tivemos mais de 500 ocupando o Centro Histórico. Isso mostra a valorização do nosso patrimônio — destaca Carolina Dumont, diretora de promoção turística.
Com a adesão acima do esperado, a organização já projeta novas edições da visitação noturna.
O passeio encantou diferentes públicos. Para muitos adultos, foi uma oportunidade de revisitar a história local. Já entre as crianças, a experiência também marcou.
— Eu gosto muito dos casarões, dos prédios antigos — diz a dona de casa Carla Antunes.
— Foi muito legal. Eu ouvi uma orquestra pela primeira vez e agora estou aqui no Museu do Doce, que eu quase nunca tinha ido — conta Pedro Bittencourt, de 8 anos.
A combinação entre história, cultura e experiência sensorial transformou a noite em um convite para redescobrir Pelotas — desta vez, sob uma nova luz.
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