Vila Náutica é inaugurada no Porto Velho para receber a Regata Internacional Rio de la Plata – Rio Grande

Espaço passa a ser o ponto de recepção dos velejadores que chegam à cidade a partir desta sexta-feira após a travessia iniciada em Montevidéu, no Uruguai. Marcos Jatahy / Divulgação

A Vila Náutica foi inaugurada no Cais do Porto Velho, em Rio Grande, no sul do Estado, para receber as tripulações e o público da Regata Internacional Rio de la Plata – Rio Grande.

O espaço passa a ser o ponto de recepção dos velejadores que chegam à cidade a partir desta sexta-feira (13), após a travessia iniciada em Montevidéu, no Uruguai. Além de acolher os participantes da competição, a Vila conta com uma área de gastronomia e um espaço cultural.

Cerimônia de abertura ocorreu no início da noite de quinta-feira com a presença de autoridades e da Marinha do Brasil. Marcos Jatahy / Divulgação

Durante a abertura no início da noite de quinta-feira (12), a prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira, celebrou a retomada da Regata e a importância de celebrar a relação do município com as águas.

— A nossa cidade é linda. Dialoga o tradicional, o turismo, o desenvolvimento. Nós nascemos mais do que noiva do mar, essa cidade é filha do mar. Tudo o que construímos, lá no início, veio das águas, e precisamos honrar e valorizar — destaca.

Esta edição da regata, que liga Montevidéu a Rio Grande, não ocorria há 50 anos. O retorno da competição tem como objetivo fortalecer o turismo náutico na região e seguirá até o dia 15 de março, sob organização do Rio Grande Yacht Club, em parceria com a Prefeitura de Rio Grande.

— A Regata é um desejo antigo do Rio Grande Yacht Club, após mais de 50 anos, com o apoio de todas as forças de Rio Grande, nós conseguimos realizar. Ela celebra a verdadeira vontade dos homens de estarem no mar — comenta Luiz Carlos Fossati, comodoro do Rio Grande Yacht Club.

Embora a programação oficial da regata encerre no dia 15, a Vila Náutica permanecerá aberta até o dia 5 de abril, integrando as atividades do Festimar, que começa no dia 26 de março no Centro Histórico da cidade.

— A Regata é um resultado consolidado no Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul, realizado durante o Festimar, no ano passado, que já é considerado o maior festival gratuito da região sul do Brasil. É um prazer ver esse resultado e poder recepcionar esses integrantes do mar — comenta Letícia Vanzelote, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Rio Grande e São José do Norte.

Programação

No sábado, 14, a música começa ao meio-dia com Mauro Sá e Marcelo Vaz, seguida por Camila e Eduardo, às 14h. À noite, sobem ao palco Groove Jane, às 18h30, e Banda Maverick 73, às 20h30. No domingo, 15, a programação inicia às 12h com Klismann Timm, seguida por Felipe e Camila, às 14h, The Hollidays, às 18h30, e Banda Rec, às 20h30, encerrando o primeiro fim de semana de atividades.

O segundo fim de semana, nos dias 21 e 22 de março, terá apresentações com Márcio San Martin (12h) e Jaime Figueiredo e Franco Faroli (14h) no sábado, seguidos de Mateus e Banda (19h) e Banda Baby Dykan (21h).

No domingo, 22, sobem ao palco Tony Moah (12h), Marcelo Silver (14h), Quinteto São Pedro (19h) e Sun7 (21h), encerrando a programação cultural da Vila Náutica.

Provas náuticas

Já nos dias 21 e 22 de março, ocorrem as competições intensas de Laser, Snipe, Kite e Wing Foil.