Cultura e Lazer

Tradição náutica 
Notícia

Vila Náutica é inaugurada no Porto Velho para receber a Regata Internacional Rio de la Plata – Rio Grande

A Vila Náutica recebe competidores e público até 5 de abril, com atrações culturais, gastronomia e Regatas

Laura Cosme

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