Veleiro de Porto Alegre é o primeiro a completar regata entre Montevidéu e Rio Grande

O veleiro Congere, de Porto Alegre, foi o primeiro a completar a Regata Rio de La Plata 2026, ao finalizar o percurso entre Montevidéu e Rio Grande em 46,5 horas.

A embarcação, comandada por Sérgio Neumann, chegou em Rio Grande na sexta-feira (13), encerrando o trajeto iniciado no dia 11 de março em Porto Buceo, em Montevidéu, com cerca de 300 milhas navegadas.

Representando o Clube Veleiro do Sul, o Congere é um veleiro de grande porte, com uma tripulação de 14 integrantes, todos amigos de longa data, o que, segundo eles, torna a experiência da regata ainda mais especial.

— Começamos com vento forte, o que tornou o início um pouco mais desafiador, mas tivemos condições mais agradáveis ao longo do percurso, que sempre é duro. Muitos naufrágios já ocorreram nesse trajeto: um deles, em 1990, foi justamente do Congere, que então tinha bandeira americana e afundou perto do Hermenegildo, na regata Buenos Aires–Rio Grande. O barco foi recuperado pelo comandante Sérgio Neumann, de Porto Alegre — recorda André Gick, integrante da tripulação.

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Ainda conforme Gick, a tripulação também possui uma ligação histórica com a regata.

— Um de nossos tripulantes é filho de alguém que participou do Dom Alberto, vencedor da edição realizada há 50 anos. Foi muito bacana completar esse percurso nesta edição, e esperamos que a regata se repita nos próximos anos — complementa.

A competição de 2026, que marca o retorno da prova após mais de 50 anos sem realização, mobilizou cerca de 40 embarcações.

Troféu Vito Dumas

Homenagem foi recebida durante a cerimônia de premiação, que ocorreu domingo (15), na Vila Náutica. Marcos Jatahy / Divulgação

Na noite de domingo (15), os integrantes do veleiro Congere receberam o Troféu Fita Azul, que homenageia a embarcação que cruza a linha de chegada primeiro, independentemente da classificação geral, que é calculada com base em um sistema de compensação de tempo entre os barcos.

A homenagem foi recebida durante a cerimônia de premiação, que ocorreu na Vila Náutica.

— O veleiro que chega primeiro não é necessariamente o vencedor da regata, mas é premiado com o Troféu Vito Dumas, em homenagem a um dos maiores ícones da navegação sul-americana — explica Richard John Grantham, presidente do conselho da Associação Arranjo Produtivo Local Marítimo RS (APL) e membro da comissão organizadora

Vito Dumas ganhou notoriedade nas décadas de 1930 e 1940, chegando ao Brasil em 1932 após uma travessia oceânica improvisada.

Ele foi acolhido pelo Yacht Club Rio Grande e presenteou a instituição com parte do mastro de sua embarcação, deixando um legado histórico para a vela na região.

Confira a classificação geral – Regata Rio de la Plata × Rio Grande 2026





ZERO – Clube: CDJ | País: BRA | TCF: 0,9248 | Classe: PHRF GERAL | Comandante: PEDRO CHIESA CONGERE – Clube: VDS | País: BRA | Numeral: 2300 | TCF: 1,0235 | Classe: PHRF GERAL | Comandante: SERGIO NEUMANN LUA – Clube: YCU | País: URU | Numeral: 167 | TCF: 0,8683 | Classe: PHRF GERAL | Comandante: JOSE ROMERO JOÃO DAS BOTAS – Clube: EM MB | País: BRA | TCF: 0,7719 | Classe: PHRF GERAL | Comandante: ANDRE LADEIRA PEPO – Clube: YCPE | País: URU | Numeral: 38 | TCF: 0,8292 | Classe: PHRF REDUZIDA | Comandante: BRUNO TAGLIABUE GUGA BUY – Clube: ICSC | País: BRA | Numeral: 1751 | TCF: 0,8266 | Classe: PHRF GERAL | Comandante: EDUARDO ZANELLA DIADORIN – Clube: ICSC | País: BRA | Numeral: 2408 | TCF: 0,7777 | Classe: PHRF GERAL | Comandante: EDUARDO DE JONG BOUNTY – Clube: YCU | País: URU | Numeral: 39 | TCF: 0,7985 | Classe: PHRF GERAL | Comandante: ALBERTO DEMICHELI MOONIE – Clube: YCU | País: URU | TCF: 0,8318 | Classe: PHRF GERAL | Comandante: ANIBEL BRESQUE QUILLO – Clube: YCA | País: ARG | Numeral: 3322 | TCF: 0,7910 | Classe: PHRF REDUZIDA | Comandante: RICARDO GALVAN ODISEO – Clube: YCU | País: URU | TCF: 0,7640 | Classe: PHRF REDUZIDA | Comandante: MARCELO BRUNET

Class ORC – Regata Rio de la Plata – Rio

LADY – Clube: YOU | País: URU | Numeral: 276 | Comandante: Nicolas Gonzales

– Clube: YOU | País: URU | Numeral: 276 | Comandante: Nicolas Gonzales AROSA XI – Clube: YOU | País: URU | Numeral: 265 | Comandante: Volker Knupper

– Clube: YOU | País: URU | Numeral: 265 | Comandante: Volker Knupper STERNA – Clube: RGYC | País: BRA | Numeral: 2402 | Comandante: Henrique Ilha

– Clube: RGYC | País: BRA | Numeral: 2402 | Comandante: Henrique Ilha Cavalo Loko – Clube: CDJ | País: BRA | Numeral: 2635 | Comandante: Alex Lessa

– Clube: CDJ | País: BRA | Numeral: 2635 | Comandante: Alex Lessa CANGREJO – Clube: YCA | País: ARG | Numeral: 310 | Comandante: Pedro Ferrero

– Clube: YCA | País: ARG | Numeral: 310 | Comandante: Pedro Ferrero HORIZONTE – Clube: YCA | País: ARG | Numeral: 118 | Comandante: Scott Perry

– Clube: YCA | País: ARG | Numeral: 118 | Comandante: Scott Perry SANS FAÇON – Clube: YCU | País: URU | Numeral: 2167 | Comandante: Roland Hennenbert