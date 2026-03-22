Sem receita e com memória: doceira quilombola do sul do Estado vira personagem de livro

Prestes a completar 75, Dona Claudete é uma das seis mulheres retratadas em As Mulheres Por Trás dos Doces. Gabriela Cunha / Divulgação

Antes de virar personagem de um fotolivro sobre as mulheres que sustentam a tradição doceira de Pelotas, Claudete Lessa já carregava essa história no dia a dia — nas mãos e na memória. Quilombola, nascida na zona rural de Canguçu e moradora de Pelotas há mais de cinco décadas, ela aprendeu a cozinhar ainda criança, ao lado da mãe, e até hoje prepara doces sem receita, guiada pela experiência e pelos saberes transmitidos de geração em geração.

Aos 74 anos, prestes a completar 75, Dona Claudete é uma das seis mulheres retratadas em As Mulheres Por Trás dos Doces, fotolivro das fotógrafas Andressa Santos e Gabriela Cunha, com lançamento previsto para 27 de maio.

Doceira e vendedora, ela foi escolhida por representar uma parte da história da doçaria da região que nem sempre aparece quando o assunto é patrimônio e tradição.

— Eu sou de fora da colônia, nasci em Canguçu. Tudo que eu faço, eu faço por livre e espontânea vontade, da minha cabeça — diz.

Aprendizado na prática

A relação com a cozinha começou cedo, ainda no interior, quando ajudava a mãe nas tarefas do dia a dia. O aprendizado veio da prática, não de receitas.

— Desde pequena eu venho fazendo doce com a minha mãe. Eu não sigo receita. Não tem isso de quilo pra cá, quilo pra lá. É tudo natural, tudo da minha cabeça.

Essa forma intuitiva aparece nos doces que prepara até hoje. Ambrosia, cuca alemã, rapadurinha de coco, figo cristalizado e doces de laranja estão entre os produtos feitos por ela, muitas vezes no fogão a lenha.

— Eu penso e faço. Hoje eu vou fazer cuca alemã, eu faço. Hoje eu vou fazer rapadurinha de coco, eu faço.

Doce de figo é preparado de forma artesanal, seguindo técnicas transmitidas entre gerações. Gabriela Cunha / Divulgação

Da lavoura à cidade

A família tem origem no interior de Canguçu, onde o trabalho na lavoura era a base da sobrevivência. Claudete se mudou para Pelotas há cerca de 52 anos, em busca de melhores condições.

— Todo mundo trabalhava no campo, na lavoura, pra se sustentar.

Na cidade, trabalhou como doméstica e seguiu cozinhando, incorporando novos aprendizados.

— Nessas casas em que eu trabalhei, eu vinha cozinhando e vinha aprendendo.

Hoje, além dos doces, também prepara refeições e participa de ações solidárias.

— É o que eu gosto de fazer.

Banca na universidade

Parte da produção é vendida em uma banca no Instituto de Ciências Humanas (ICH) da UFPel, na rua Benjamin Constant. O espaço virou ponto de convivência com estudantes e professores.

— Eu tenho uma banca no ICH e fico sentada ali conversando com todo mundo que passa.

Segundo ela, os produtos mantêm características artesanais.

— Só coisas da colônia. Não tem nada de coisa química.

Visibilidade a histórias pouco contadas

De acordo com a fotógrafa Gabriela Cunha, o fotolivro nasceu com o objetivo de dar visibilidade a mulheres que mantêm viva a tradição doceira, mas que nem sempre aparecem nos espaços mais reconhecidos.

— Contar a história da doçaria de Pelotas sem falar dessas mulheres seria contar essa história pela metade — afirma.

O projeto reúne seis doceiras e busca retratar não apenas os produtos, mas também as rotinas, os territórios e os saberes construídos ao longo do tempo.

No caso de Claudete, esse conhecimento vem da experiência.

— Eu nunca fui no colégio. Sempre fui passando trabalho, mas sempre fazendo as coisas que eu gosto.

Herança negra na doçaria

O trabalho também reforça uma discussão sobre a própria história da doçaria de Pelotas. Embora reconhecida como patrimônio imaterial brasileiro pelo Iphan em 2018, pesquisadoras e artistas apontam que ainda há dimensões pouco visíveis nessa narrativa, especialmente o papel das mulheres negras.

Nesse contexto, Claudete e as demais participantes aparecem como protagonistas de uma memória que resiste fora dos circuitos mais tradicionais.

— Foi maravilhoso. Adorei fazer as fotos — resume.

Além do fotolivro, o projeto prevê a produção de um documentário de cerca de 30 minutos, com depoimentos das doceiras e participação da diretora do Museu do Doce da UFPel, Noris Leal.



