Cultura e Lazer

Histórias que inspiram
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Sem receita e com memória: doceira quilombola do sul do Estado vira personagem de livro

Aos 74 anos, Claudete Lessa mantém tradição aprendida na infância e ganha visibilidade em fotolivro sobre mulheres da doçaria

Frederico Feijó

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