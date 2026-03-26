Programação do Grupo Tholl pelo Dia Mundial do Teatro segue até sexta-feira em Pelotas

Grupo Tholl realiza programação especial em Pelotas com espetáculos, oficinas e atividades pelo Dia Mundial do Teatro. Divulgação / Grupo Tholl

A programação especial do Grupo Tholl pelo Dia Mundial do Teatro segue até sexta-feira (27) em Pelotas, com uma série de atividades gratuitas que incluem espetáculos, oficinas, palestras e ações voltadas à memória das artes cênicas.

As atividades começaram na quarta-feira (25), com a performance “O Picadeiro das Mulheres”, no Centro de Treinamento Tholl (CT Tholl). A apresentação destacou o protagonismo feminino no circo e reuniu artistas residentes e convidadas.

Oficinas, debates e memória do teatro

Nesta quinta-feira (26) e na sexta-feira (27), a programação segue com oficinas de teatro no CT Tholl, com temas ligados à prática cênica e à percepção corporal.

Também integram a agenda as ações do projeto “Arquivos e Memórias do Teatro Fronteiriço”, que busca investigar e preservar o patrimônio teatral na região de fronteira entre Brasil, Uruguai e Argentina.

Nesta quinta, às 16h, ocorre a palestra “Arquivos teatrais e construção da memória – perspectiva de pesquisa”, com Fábio Marques Belém, no Centro de Artes da UFPel.

Na sexta-feira, a programação inclui uma roda de conversa sobre publicações e teatro, às 17h, seguida do lançamento do livro Breve panorama de arquivos e memórias do teatro no Rio Grande do Sul, às 18h, na sede da companhia Você Sabe Quem.

Espetáculo marca programação

Nos dias 26 e 27, às 20h, o público poderá assistir às últimas apresentações do espetáculo “João”, que homenageia os 40 anos de carreira do ator e produtor João Schmidt.

A montagem tem dramaturgia de Helena Prates e integra projeto contemplado por edital da Política Nacional Aldir Blanc.

Importância da data

O Dia Mundial do Teatro é celebrado em 27 de março e foi criado em 1961 pelo Instituto Internacional do Teatro.

Para o diretor artístico do Tholl, João Bachilli, a data reforça o papel do teatro como ferramenta de reflexão.