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Pelotas e Rio Grande são selecionadas em edital nacional de preservação do legado afro-brasileiro

Municípios receberão, juntos, R$ 90 mil do Ministério da Igualdade Racial para a criação de rotas turísticas e mapeamento de territórios históricos

Gabriel Veríssimo

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