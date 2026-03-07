Pelotas e Rio Grande são selecionadas em edital nacional de preservação do legado afro-brasileiro

As cidades estão entre 50 selecionadas em todo o país. Ricardo Bandar / Prefeitura de Pelotas / Divulgação

Pelotas e Rio Grande estão entre os 50 municípios brasileiros selecionados no 1º Prêmio Rotas Negras. O edital do Ministério da Igualdade Racial (MIR), em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), reconhece iniciativas voltadas para a valorização e manutenção do legado afro-brasileiro.

Publicado em 28 de fevereiro, o edital contemplou projetos com recursos para execução. Em Pelotas, a proposta "Rotas Negras - O Passo Negro na Batuqueira do Sul" recebeu R$ 50 mil. Já em Rio Grande, o projeto "Caminhos Negros: Redescobrindo Rio Grande" contou com R$ 40 mil.

Roteiro histórico em Pelotas

A proposta das secretarias de Igualdade Racial e de Turismo de Pelotas prevê a criação de um roteiro sobre a chegada, a presença e o legado da população negra na cidade.

— É um programa muito bonito. Pelotas tem um potencial para o desenvolvimento dessas atividades, principalmente devido à questão histórica — afirma o secretário de Igualdade Racial, Júlio Domingues.

O roteiro deve incluir locais como o Passo dos Negros — território ligado ao surgimento da cidade —, o Mercado Central, o Centro Histórico, o Chafariz da Praça Coronel Pedro Osório e as charqueadas. Nestas últimas, será abordada a perspectiva da violência e da exploração sofrida pelos escravizados.

— Em um primeiro momento, apresentamos a ideia de trabalhar com a chegada, a presença e o legado da população negra em Pelotas — explica Domingues.

Os recursos serão utilizados para estruturar a rota em diferentes etapas. Entre as primeiras ações, o secretário prevê pesquisas históricas, oficinas de formação para agentes promotores e atividades educativas, como palestras e rodas de conversa.

— É fundamental ter agentes do programa vinculando turismo, cultura e a influência negra nos processos históricos e na contribuição que segue até hoje — diz o secretário.

Demarcação de espaços em Rio Grande

A iniciativa visa identificar, mapear e demarcar espaços de importância histórica e simbólica para a comunidade negra em Rio Grande. Ao todo, o projeto demarca 26 territórios que guardam memórias sobre a edificação da cidade e a construção da cultura local.

Segundo o coordenador municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Chendler Siqueira, a definição dos locais foi fruto de escuta comunitária e participação de movimentos negros.

— O projeto se chama "Redescobrindo Rio Grande" pois esses caminhos contam histórias que, em sua maioria, foram invisibilizadas e esquecidas propositalmente, seja pela troca de nomes ou pelo embranquecimento da cidade — explica Siqueira.

A Praça Barão de São José do Norte, entre as ruas General Canabarro e Visconde de Paranaguá, é citada como exemplo desse apagamento.

— A totalidade dos participantes de circuitos formativos desconhecia que o local abrigou o Pelourinho de Rio Grande, onde pessoas escravizadas sofriam punições públicas — conta o coordenador.

O recurso de R$ 40 mil será aplicado em sinalização física (instalação de 26 placas), material educativo (cartelas com fotos e histórico) e audiovisual (um documentário sobre o projeto).

— A ideia surgiu ao escutarmos a denúncia dos nossos mais velhos sobre o apagamento dessas histórias e da nossa importância na construção arquitetônica e sociocultural de Rio Grande — conclui Siqueira.



