Peixe assado no espeto: conheça o tradicional prato rio-grandino que faz sucesso no Festimar

No festival, o prato é preparado na hora e servido ao público, mantendo o modo de fazer que atravessa gerações. Guga Volks / Ascom Festimar

Um dos pratos tradicionais de Rio Grande volta a atrair moradores e turistas durante o Festival do Mar (Festimar): a tainha assada no espeto. Preparado de forma artesanal, o prato carrega história, identidade cultural e a forte relação da cidade com a pesca.

A receita é simples, mas exige técnica e experiência e é feita por muitas mãos. A tainha é aberta, temperada com sal grosso e levada ao fogo em espetos de madeira, posicionados ao redor da brasa. O método garante um cozimento por cerca de 50 minutos, preservando o sabor e a suculência do peixe.

Paulo Renato Nunes é o responsável por coordenar a equipe com cerca de cinco pessoas responsáveis pelo preparo do prato. Ele comenta que integrou a equipe pioneira que desenvolveu a técnica e trabalha com culinária há 40 anos.

O rio-grandino Paulo Renato Nunes trabalha assando o peixe há quatro décadas. Laura Cosme / Agencia RBS

— Já viajei o Brasil assando peixe, com a tradição que surgiu aqui em Rio Grande, criado pelo Santa Maria. Em eventos, chegamos aqui oito horas da manhã e saímos 11 horas da noite. Sempre sai bastante — comenta.

Anteriormente, o peixe assado no espeto era a anchova, também tradicional na cidade, contudo, neste ano foi alterado pela tainha, devido ao período da safra. Entre os meses de outono e inverno, a tainha é mais abundante na região.

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No festival, o prato é preparado na hora e servido ao público, mantendo o modo de fazer que atravessa gerações. A prática remete aos antigos pescadores, que assavam o peixe à beira da praia logo após a captura.

Na última edição do evento, mais de 10 mil pratos foram comercializados.

— No ano passado, somente na sexta-feira Santa foram mais de duas mil tainhas no almoço. Servimos ela quentinha, logo quando sai do espeto, junto com os acompanhamentos — complementa Paulo.

As tainhas serão servidas com pão e vinagrete ao longo do deck do Mercado Público, às margens da Lagoa dos Patos.