Cultura e Lazer

Tradição rio-grandina
Notícia

Peixe assado no espeto: conheça o tradicional prato rio-grandino que faz sucesso no Festimar

No Festimar, prato típico é preparado artesanalmente e vendido por R$ 40 ao longo do deck do Mercado Público

Laura Cosme

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