Cultura e Lazer

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Os segredos do churrasco da Lobão: sal grosso, brasa forte e mais de 70 toneladas de carne por ano

Em Pelotas, tradicional estabelecimento mantém método clássico no preparo das carnes, com garçons que também atuam na churrasqueira e dominam cortes, pontos e até diferentes idiomas para atender clientes estrangeiros

Frederico Feijó

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