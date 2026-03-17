Os segredos do churrasco da Lobão: sal grosso, brasa forte e mais de 70 toneladas de carne por ano

Quem entra no salão da Churrascaria Lobão, em Pelotas, costuma ver os garçons circulando entre as mesas com espetos de carne recém-saídos da churrasqueira. O movimento constante dos cortes sendo servidos faz parte da rotina do restaurante. O que muita gente não percebe, porém, é que boa parte desses profissionais também participa diretamente da preparação do churrasco.

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Na casa fundada em 17 de março de 1982 e considerada uma das mais tradicionais do Estado, os próprios garçons ajudam a controlar a churrasqueira, espetar carnes e acompanhar o ponto de cada corte. A dinâmica funciona quase como uma engrenagem: quem está no salão observa o ritmo do movimento e sinaliza quando é necessário colocar mais peças na brasa ou diminuir o preparo.

— Quem está no salão sabe quantas pessoas estão comendo e o que está saindo mais. Se chegou mais gente, tem que botar mais carne. Se diminuiu o movimento, a gente segura um pouco. É assim o tempo todo — explica Marcelo André dos Santos Cardoso, que trabalha há quase três décadas na churrascaria.

Essa leitura constante do salão é o que garante que a carne chegue quente às mesas e que não haja desperdício na churrasqueira.

Preparo segue a tradição gaúcha: carne temperada apenas com sal grosso antes de ir para a brasa. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

"Só sal grosso"

Apesar da fama e da estrutura do restaurante, o preparo da carne segue um princípio considerado simples e tradicional: o único tempero utilizado é o sal grosso.

— Só sal grosso. Mais nada além do sal — resume Marcelo.

O corte é salgado antes de ir para a brasa. Depois que atinge o ponto desejado, os funcionários passam um pincel sobre a carne para retirar o excesso de sal antes de levá-la ao salão. O procedimento ajuda a equilibrar o sabor e preservar a textura natural da carne.

Quando o corte chega às mesas, ele é fatiado diretamente no prato do cliente. Depois disso, o espeto retorna rapidamente à churrasqueira para ganhar mais calor e aumentar o ponto antes de voltar ao salão.

Cortes são assados em brasa forte e constante para manter o ponto e a suculência da carne. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Brasa forte e controle do ponto

Outro elemento considerado essencial no preparo é a temperatura da churrasqueira. A carne é assada em espetos giratórios, com brasa forte e constante, evitando oscilações que possam comprometer o ponto.

Os espetos são posicionados em diferentes níveis da churrasqueira. Alguns ficam mais próximos do fogo, enquanto outros são mantidos em partes mais altas para evitar que passem do ponto.

— Quando a carne chega no ponto certo, a gente vai levantando o espeto para ela não assar demais — explica um dos assadores.

Alguns cortes exigem mais tempo de preparo. É o caso do costelão e do cupim, que podem permanecer várias horas na churrasqueira.

— Primeiro ele assa ao natural. Depois a gente enrola em um plástico específico para alimentos e termina o preparo. Às vezes, fica quatro ou cinco horas no fogo.

Cuidado com a higiene

Outro cuidado importante está no tratamento da carne antes de ir para a churrasqueira. No Lobão, os cortes são tratados, higienizados e preparados poucas horas antes de entrarem no fogo.

Depois da limpeza das peças, as carnes ficam armazenadas em um refrigerador e então espetadas com antecedência, ficando prontas para serem levadas à churrasqueira conforme o movimento do restaurante.

— Tem toda uma higiene, porque a carne é algo muito perecível. Se não cuidar bem, estraga rápido — explica um dos funcionários.

Espetos são preparados com antecedência para garantir agilidade no serviço durante o movimento do restaurante. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Mais de uma tonelada de carne por semana

O volume de carne necessário para manter o funcionamento da churrascaria impressiona. Segundo os proprietários, o restaurante utiliza cerca de uma tonelada e meia de carne por semana.

Isso representa aproximadamente:

6 toneladas de carne por mês

78 toneladas de carne por ano

A seleção da carne é considerada um dos principais segredos da casa e o abastecimento ocorre sempre no início da semana.

— Ninguém faz milagre com carne ruim. O segredo começa na compra — afirma Dorlei Barbieri, um dos proprietários.

Picanha está entre os cortes mais pedidos pelos clientes. Divulgação / Churrascaria Lobão

O corte mais consumido

Entre os cerca de 20 cortes servidos atualmente, um deles se destaca entre os clientes: o entrecot, que se tornou o mais consumido no restaurante.

Segundo os funcionários, são servidos cerca de 230 quilos desse corte por semana.

A picanha também aparece entre os pedidos mais frequentes, especialmente em diferentes pontos e formas de preparo. Entre as variações estão a picanha tradicional, a picanha com queijo e a chamada picanha nobre.

— O pessoal gosta muito de picanha, principalmente mal passada — conta um dos garçons.

Marcelo e Igor trabalham no salão da churrascaria como garçons e também participam do preparo das carnes na churrasqueira. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Atendimento que atravessa idiomas

A variedade de clientes que passam pela churrascaria ao longo dos anos também fez com que os funcionários desenvolvessem habilidades pouco comuns para quem trabalha em um salão de restaurante.

Com a presença frequente de turistas e compradores estrangeiros de gado na região, os garçons aprenderam a se comunicar em diferentes idiomas.

— Espanhol a gente aprende fácil pela proximidade com o Uruguai. Inglês também a gente se vira um pouco — conta Marcelo.

Em determinado período, quando técnicos chineses trabalhavam em obras de energia na região, os garçons chegaram a aprender palavras básicas em mandarim para apresentar os cortes de carne.

— A gente aprendeu o básico para atender. Carne bovina é niú ròu, porco é zhūròu, frango é jī, cordeiro é yáng. Era o jeito de se comunicar.

Salmão com alcaparras é uma das poucas exceções no cardápio da Lobão, pensado para quem não consome carne vermelha. Divulgação / Churrascaria Lobão

Nada de sushi

Mesmo com algumas inovações ao longo dos anos, a Churrascaria Lobão mantém uma decisão clara: não incluir sushi ou pratos fora da proposta tradicional no cardápio.

A escolha vai na contramão de outras churrascarias que ampliaram a oferta com culinária oriental, mas, segundo o proprietário Dorlei Barbieri, o foco da casa sempre foi preservar a identidade do churrasco.

— Eu sempre fui contra implementar sushi e essas coisas diferentes. Quem vem a uma churrascaria como a nossa quer elogiar a carne — afirma.

A única adaptação feita ao longo do tempo foi a inclusão de uma opção de peixe.

— A única coisa que implementamos foi o salmão assado, para quem não quer carne.

Mesmo assim, o espeto corrido segue como a essência do restaurante, que mantém a proposta original desde a fundação.

Serviço

Atualmente, o valor do espeto corrido é de R$ 160. Além dos cerca de 20 cortes de carne, o restaurante oferece buffet de saladas e frios, buffet quente com opções de frutos do mar e petiscos, além de buffet de sobremesas.

Entrecot Strawberry chama a atenção ao combinar carne com notas doces, em uma receita autoral que mistura o corte tradicional com iogurte e doce de morango. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

No dia da visita da equipe de GZH, alguns pratos chamaram atenção no serviço, como o costelão assado lentamente, a picanha e o entrecot Strawberry, uma receita autoral da casa que combina o corte tradicional com iogurte natural, doce de morango produzido na colônia de Pelotas e morangos frescos.

Outro destaque é o queijo derretido servido com doce de leite, uma das sobremesas mais pedidas pelos clientes.





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