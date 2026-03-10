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ONG que leva alegria a hospitais abre seleção de voluntários em Pelotas

Esquadrão da Alegria, presente em outras cidades do Estado, busca novos integrantes para atuar em visitas semanais a hospitais da cidade

Frederico Feijó

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