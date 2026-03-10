ONG que leva alegria a hospitais abre seleção de voluntários em Pelotas

Integrantes do Esquadrão da Alegria durante ação voluntária; ONG realiza visitas a hospitais para levar momentos de leveza a pacientes e profissionais da saúde. Divulgação / Esquadrão da Alegria

A ONG Esquadrão da Alegria está com inscrições abertas para novos voluntários em Pelotas. O grupo, que realiza visitas a hospitais caracterizado como palhaços para levar momentos de leveza a pacientes, familiares e profissionais da saúde, recebe interessados até o dia 15 de março.

Criada em Santa Maria e hoje presente também em cidades como Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo, a iniciativa chegou a Pelotas a partir da mobilização de voluntários locais interessados em implantar o projeto na cidade.

— Quando eu ainda morava em Porto Alegre procurei a ONG para fazer trabalho voluntário. Logo depois soube que voltaria para Pelotas e entrei em contato perguntando como poderia criar algo parecido aqui. A partir disso começamos a estruturar o projeto — explica Carina Noda, diretora local do grupo.

Com apoio das equipes de outras cidades, os primeiros voluntários passaram por um período de preparação antes do início das atividades. Durante cerca de seis meses foram realizadas oficinas e treinamentos até a estreia das visitas no Hospital Universitário São Francisco de Paula, em Pelotas.

Atualmente, o Esquadrão da Alegria conta com 23 voluntários na cidade, além de duas psicólogas que atuam no suporte ao grupo, auxiliando em treinamentos e no acompanhamento emocional dos participantes.

Dupla de voluntárias do Esquadrão da Alegria durante visita ao Hospital São Francisco de Paula, em Pelotas, onde a ONG realiza ações semanais para levar momentos de leveza aos pacientes. Divulgação / Esquadrão da Alegria

Visitas a hospitais

O trabalho da ONG consiste em visitas periódicas a hospitais da cidade. Durante as ações, os voluntários atuam caracterizados como palhaços e utilizam jogos, improviso e interação para criar momentos de descontração no ambiente hospitalar.

— A gente vai ao hospital tentando transformar um pouco aquele ambiente. A ideia é levar leveza para quem está ali, seja paciente, acompanhante, funcionário ou qualquer pessoa que esteja circulando — explica Carina.

Hoje, o grupo realiza visitas semanais ao Hospital São Francisco de Paula, à Santa Casa de Pelotas e ao Hospital Escola da UFPel. No Hospital Espírita, as atividades ocorrem a cada quinze dias.

As visitas são feitas sempre em duplas e respeitam protocolos definidos com cada instituição de saúde. Os voluntários também passam por treinamentos que incluem dinâmicas teatrais, improvisação e orientações sobre como agir em diferentes situações dentro do ambiente hospitalar.

— A gente precisa estar preparado para lidar com diversas situações. Às vezes estamos em um quarto e surge uma intercorrência médica, por exemplo. Os treinamentos ajudam justamente a entender como agir nesses momentos e sair de forma respeitosa — afirma.

Como participar

Para se tornar voluntário da ONG não é necessário ter experiência artística ou formação específica. Segundo a organização, os principais requisitos são vontade de ajudar, disponibilidade e comprometimento com as atividades do grupo.

— A pessoa não precisa ser artista ou palhaço profissional. A gente desenvolve tudo isso nas oficinas. O mais importante é ter vontade de doar tempo e levar um pouco de alegria para quem está passando por um momento difícil — diz Carina.

Os interessados devem acessar o perfil da ONG no Instagram e preencher o formulário disponível no link da bio. Após essa etapa, os candidatos participam de uma apresentação sobre o funcionamento do projeto e passam por conversas com psicólogas e dinâmicas em grupo.

As inscrições ficam abertas até 15 de março. Após a seleção, os novos integrantes participam de um período de formação antes de iniciar as visitas aos hospitais da cidade.



