Museus de Pelotas ampliam horário e terão programação noturna nesta quinta-feira

Museu do Doce (na foto), Carlos Ritter e MALG participam da agenda com visitas mediadas e atividades especiais. UFPel / Divulgação

Uma parceria entre a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a Secretaria Municipal de Turismo e o projeto Pelotas Mal-Assombrada promove, nesta quinta-feira (26), uma programação especial nos museus de Pelotas, com horário estendido até as 22h.

A iniciativa, intitulada “Pelotas noite adentro: Museus”, busca ampliar o acesso da população aos espaços culturais, especialmente para quem não consegue visitar os locais no período tradicional.

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Participam da ação o Museu do Doce, o Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter e o Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo (MALG). Além do funcionamento regular, das 13h às 18h, os espaços terão visitação noturna com mediação.

— É importante porque conseguimos alcançar públicos que não têm oportunidade durante o dia ou no sábado à tarde. Quanto mais gente puder vir aos museus, melhor — afirma Noris Leal, diretora do Museu do Doce e coordenadora da rede de museus da UFPel.

Segundo ela, a proposta surgiu a partir de um convite da Secretaria de Turismo à universidade para ampliar a visitação aos museus.

— Criamos essa atividade piloto para abrir em um horário em que as pessoas não estão acostumadas a visitar os museus — explica.

A programação inclui ainda atividades culturais e city tour pelo Centro Histórico. Às 18h, ocorre um city tour guiado, com saída do Largo Berê Fuhro Souto, em frente ao Theatro Sete de Abril. Às 19h, o MALG recebe apresentação da Orquestra Camerata.

Às 20h, o Museu do Doce recebe o espetáculo “Os Arteiros – musical infantil”, com repertório que vai de cantigas tradicionais a músicas contemporâneas. Às 20h30, ocorre um segundo city tour, com saída do próprio museu.

O projeto Pelotas Mal-Assombrada participa como colaborador, ampliando a experiência com roteiros temáticos pelo Centro Histórico.

— A ideia é que esta seja uma primeira experiência e que possamos ampliar no futuro — diz Noris.

A programação integra as atividades de acolhida dos calouros da UFPel em 2026. A participação é gratuita e aberta à comunidade.



