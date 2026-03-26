Cultura e Lazer

"Noite adentro"
Notícia

Museus de Pelotas ampliam horário e terão programação noturna nesta quinta-feira

Iniciativa inclui city tour pelo Centro Histórico, música e espetáculo infantil com entrada gratuita

Frederico Feijó

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