Movimento da Zona Sul pede repatriação de objetos afro-gaúchos levados à Alemanha no século 19

Um conjunto de 67 objetos sagrados ligados às religiões de matriz africana no Rio Grande do Sul, levado à Alemanha no século 19, está no centro de um movimento que busca sua repatriação.

Em Rio Grande, a Coordenadoria Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial solicitou ao governo federal, na última semana, que o Ministério da Igualdade Racial articule a devolução dos artefatos ao Brasil.

— A restituição desses artefatos é um ato de justiça, reconhecimento e valorização das contribuições afro-brasileiras na formação cultural, social e econômica do país — afirma o coordenador Chendler Siqueira.

A origem

A coleção, datada de 1880, reúne peças associadas ao culto aos orixás e à formação do Batuque no Rio Grande do Sul. Atualmente, pesquisadores e ativistas culturais articulam ações para viabilizar o retorno do material.

Arqueólogo conseguiu analisar 37 artefatos. No entanto, registros históricos indicam que o conjunto original era maior. Lúcio Menezes Ferreira / Divulgação

Segundo estudos, os objetos hoje sob guarda do Museu Etnológico de Berlim foram retirados do Estado após uma ação policial e, posteriormente, adquiridos pelo comerciante alemão Wilhelm Pietzcker.

De acordo com o arqueólogo Lúcio Menezes Ferreira, que teve acesso a parte do acervo durante pesquisa em Berlim, as peças são resultado de um processo de violência institucional.

Ele analisou 37 artefatos, embora registros históricos indiquem que o conjunto original era maior.

— Podemos presumir que esses objetos foram retirados pela polícia entre 1879 e 1880. Essas incursões eram comuns no período monárquico — explica.

O grupo de pesquisa iniciou os trabalhos em julho de 2023, a partir de estudos sobre a diáspora africana.

Segundo os pesquisadores, os objetos foram apreendidos durante uma cerimônia com cerca de 100 participantes, conforme registros do próprio museu alemão.

— É provável que tenha ocorrido em Rio Grande, Pelotas ou Porto Alegre — afirma Ferreira.

No século 19, práticas religiosas de matriz africana eram criminalizadas no Brasil e alvo frequente de repressão.

Valor simbólico e cultural

A redescoberta do acervo mobilizou comunidades de terreiro no sul do Estado. O grupo tem promovido rodas de conversa e apresentações sobre o tema.

— Para o povo de terreiro, esse material é vivo, portador de axé — destaca o arqueólogo.

A localização das peças restantes é uma das reivindicações formais ao Ministério.

Escravidão e formação do Batuque

As pesquisas indicam que os artefatos também evidenciam redes de circulação cultural no Atlântico Negro.

No século 19, africanos libertos no sul do Brasil mantinham conexões com Salvador, Recife e Lagos (Nigéria).

— Havia intensa circulação de pessoas, saberes e materiais — explica Ferreira.

Esse intercâmbio foi fundamental para a formação do Batuque no RS, tradição consolidada com a chegada de povos iorubás.

Processo de repatriação

A devolução do acervo depende de negociações diplomáticas entre Brasil e Alemanha e segue protocolos internacionais.

— É um processo lento e burocrático, ligado ao colonialismo — afirma o pesquisador.

Atualmente, o acervo é identificado como “Coleção Pietzcker”, em referência ao comerciante alemão que adquiriu os objetos.

Segundo os pesquisadores, ele teria comprado as peças da polícia e as enviado à Europa, onde foram incorporadas ao museu.

O movimento propõe a mudança para “Coleção Batuque”, como forma de reconhecer a origem dos objetos e romper com a lógica colonial.

Destino das peças

Caso retornem ao Brasil, o destino dos artefatos ainda não está definido. A decisão deverá envolver comunidades de terreiro, pesquisadores e poder público.

— Essa definição precisa ser coletiva — afirma Ferreira.

O debate também reacende discussões sobre a falta de espaços de memória afro-gaúcha no Estado.

Em Rio Grande, a mobilização envolve movimentos sociais, comunidades de terreiro e poder público. O município foi indicado para formalizar o pedido de repatriação junto ao governo federal.

A solicitação foi protocolada em 21 de março, data do Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial.

Além da repatriação, há articulações para a criação de um Museu Nacional do Batuque.

— Não se trata de disputa entre cidades, mas de garantir que esse acervo retorne com respeito e participação das comunidades — conclui Siqueira.



