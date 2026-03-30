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Movimento da Zona Sul pede repatriação de objetos afro-gaúchos levados à Alemanha no século 19

Acervo com 67 peças está sob guarda do Museu Etnológico de Berlim e teria sido retirado do RS após ações policiais entre 1879 e 1880

Laura Cosme

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