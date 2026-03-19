Cultura e Lazer

Doce virou bebida
Notícia

Licor de sagu criado no interior do RS reinventa sobremesa típica gaúcha

Produzido em Canguçu, no sul do Estado, rótulo artesanal foi lançado na Festa da Uva e aposta na memória afetiva para conquistar o público

Frederico Feijó

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS