Licor de sagu criado no interior do RS reinventa sobremesa típica gaúcha

Receita leva apenas cachaça, vinho tinto seco, açúcar, sagu e água. Divulgação / Destilaria Alto da Cruz

Uma destilaria do interior de Canguçu, no sul do Estado, transformou uma das sobremesas mais tradicionais do Rio Grande do Sul em bebida. O licor creme de Sagu foi lançado ao público durante a Festa da Uva, em Caxias do Sul, com a proposta de resgatar sabores ligados à memória afetiva dos gaúchos.

A ideia surgiu de forma inesperada, a partir da sugestão de um cliente durante uma feira realizada em Porto Alegre, no início do ano.

— Ele comentou que era frequentador da Festa da Uva e sugeriu que a gente criasse um licor de sagu para lançar lá. A partir disso, começamos a desenvolver o produto — conta o proprietário da Destilaria Alto da Cruz, Mateus Camargo.

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A elaboração exigiu uma série de testes até chegar ao resultado final. Segundo o produtor, foram necessários ajustes no teor alcoólico, no nível de açúcar e na textura para que a bebida mantivesse características próximas à sobremesa tradicional.

— A ideia era manter o gosto que remete ao sagu que as pessoas já conhecem — explica.

A classificação “creme” se refere à categoria da bebida, que possui textura mais encorpada. Divulgação / Destilaria Alto da Cruz

O sagu utilizado na produção é adquirido de um fornecedor local de Canguçu, conhecido pela tradição no produto.

Apesar do nome, o licor não leva creme na composição. A classificação “creme” se refere à categoria da bebida, que possui textura mais encorpada. A receita leva apenas cachaça, vinho tinto seco, açúcar, sagu e água.

A base alcoólica é produzida pela própria destilaria, que cultiva a cana-de-açúcar utilizada na fabricação da cachaça. Com 18% de teor alcoólico, o licor é o segundo lançamento da marca, que já havia apresentado anteriormente um licor de quindim.

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Produção artesanal

Toda a produção é feita de forma artesanal, do plantio ao envase, no 5ºdistrito de Canguçu, na localidade de Alto da Cruz. A destilaria tem cerca de três anos de atuação formal e conta atualmente com cinco funcionários.

A iniciativa também está ligada à valorização de ingredientes e sabores regionais.

— A gente tem buscado trabalhar com sabores que fazem parte da cultura do Sul — afirma Camargo, ao explicar que o processo de produção de um licor pode levar cerca de três meses, considerando as etapas de preparo e maturação.

Novos sabores

Com a boa recepção do público, a destilaria já prepara novos lançamentos, que devem ser apresentados durante a Fenadoce, em Pelotas. A proposta é seguir explorando releituras de doces tradicionais da região.

— A ideia é continuar nessa linha de trazer sobremesas conhecidas para o formato de licor — adianta o produtor.

A aposta em produtos ligados à memória afetiva, diz ele, tem sido o principal diferencial da marca, que busca unir tradição, identidade regional e produção artesanal.



