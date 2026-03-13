Cultura e Lazer

Patrimônio industrial
Notícia

Gastrobar é inaugurado na antiga fábrica Rheingantz em Rio Grande 

PUGA Cápsula inaugura o eixo gastronômico da Nova Rheingantz, integrando experiências culturais e culinárias em espaço industrial preservado

Laura Cosme

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