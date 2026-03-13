Gastrobar é inaugurado na antiga fábrica Rheingantz em Rio Grande 

O complexo histórico da Nova Rheingantz, em Rio Grande, entra em uma nova fase de revitalização nesta sexta-feira (13) com a inauguração do PUGA Cápsula, gastrobar que marca o início do eixo gastronômico do empreendimento.

Fundada em 1873, a Nova Rheingantz foi a primeira fábrica têxtil do estado e empregou gerações de trabalhadores, especialmente mulheres. Atualmente, o espaço preserva máquinas históricas, documentos e objetos que ajudam a reconstruir a rotina de quem viveu ali.

Instalado na antiga indústria, o gastrobar aproveita o acervo histórico para criar uma experiência que combina memória e inovação. Todas as máquinas permaneceram em seus locais originais, integrando a decoração do espaço.

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— Há alguns anos, a Innovar Incorporações arrematou o complexo da antiga Fábrica Rheingantz, que reúne terrenos tombados e outros não tombados. Buscamos referências internacionais, como o LX Factory e estruturamos o conceito da nova Rheingantz, que une economia criativa, gastronomia, patrimônio cultural, tecnologia, inovação e educação — explica Tatiane Mizetti, representante da Nova Rheingantz.

No espaço, é possível encontrar cervejas artesanais e produtos desenvolvidos na cidade. Dividido em diversos ambientes, o empreendimento resgata a história do passado operário do município.

Ainda conforme Mizetti, o empreendimento se baseia no modelo de gestão da quádrupla hélice, que integra empresas, governo, universidade e sociedade civil.

—A expectativa é de apoiar cada vez mais o desenvolvimento local com todos os atores que são importantes nessa construção, seja o setor público, privado, sociedade civil e academia, tornando-se mais um braço rio-grandino que trabalha em conjunto pelo futuro. É um lugar que conversa com o passado, vive o presente e olha para o futuro — complementa.

Produção rio-grandina

O cardápio do PUGA Cápsula reúne as operações Sopro, de pizzas napolitanas, e Amassadinho, de hambúrgueres, com petiscos, drinks e 18 torneiras de chopp. Toda produção é rio-grandina. Anteriormente, as operações do empreendimento só eram encontradas no Balneário Cassino.

Segundo Eduardo Kerber, representante do PUGA, a expansão de trazer o bar do Balneário Cassino para a cidade era um anseio dos clientes.

— Finalmente surgiu a oportunidade perfeita para trazer o bar para dentro da Nova Rheingantz. Ele não é só mais um Puga, é uma releitura do Puga. Trazemos toda a operação da mesma maneira que acontece lá, com ainda mais torneiras, com o mesmo conceito de autoatendimento, mas com toda a questão de fábrica e do industrial — comenta.

O espaço também prevê ampliar a realização de eventos culturais e gastronômicos em Rio Grande.

— A ideia é explorar todo o corredor e a área ao redor, criando vida e movimento no local. Vamos desenvolver mais eventos, não necessariamente nos mesmos moldes que já fizemos no Cassino mas garantindo atividade contínua na cidade — afirma Eduardo.