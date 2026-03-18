Estrutura do Festimar começa a ganhar forma no Centro Histórico de Rio Grande

Evento ocorre de 26 de março a 5 de abril. Joanna Manhago/Grupo RBS

Parte da estrutura do Festival do Mar (Festimar) já está montada no Centro Histórico de Rio Grande. Toldos, a Vila Náutica e o parque de diversões já estão em fase avançada de instalação.

De acordo com a organização, a montagem deve ser concluída às vésperas do evento, que ocorre entre os dias 26 de março e 5 de abril. Nos próximos dias, começa a instalação das bancas de comércio e dos espaços de alimentação.

O festival ocupa um quarteirão formado pelas ruas Marechal Floriano, Ewbank, Riachuelo e General Neto, além da Praça Xavier Ferreira, que também integra a programação.

Ao todo, serão 85 bancas de exposição e comércio. Joanna Manhago/Grupo RBS

Ao todo, serão 85 bancas de exposição e comércio, distribuídas em mais de 120 pontos, com produtos como vestuário, itens de cama, mesa e banho e souvenirs. O número representa um aumento de 25% em relação à edição anterior.

A programação inclui ainda praça de alimentação e a comercialização da tradicional anchova assada, um dos destaques gastronômicos do evento.

Parque de diversões

Parque de diversões contará com 24 brinquedos, entre eles roda-gigante, montanha-russa, carrossel e kamikaze. Joanna Manhago/Grupo RBS

O parque de diversões será operado pelo Park Tiarajú e contará com 24 brinquedos, entre eles roda-gigante, montanha-russa, carrossel e kamikaze.

Um dos principais atrativos é a roda-gigante instalada à beira da Lagoa dos Patos, que oferece vista panorâmica da região. Na manhã de terça-feira (17), o equipamento passou por testes técnicos realizados pela equipe responsável.





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