Espetáculo revive trilhas de novelas no Theatro Guarany e aposta na memória do público em Pelotas

Cantor Rogério Vallejos revisita sucessos que marcaram gerações em show que celebra as trilhas de novelas brasileiras. Eduardo Rocha / Divulgação

Um dos elementos mais marcantes da televisão brasileira está ganhando nova vida nos palcos. O espetáculo “Novelas in Concert” chega a Pelotas nesta sexta-feira (20) com a proposta de revisitar trilhas sonoras que atravessaram gerações e se tornaram parte da memória afetiva do público.

A apresentação será no Theatro Guarany, em uma experiência que mistura música ao vivo, arranjos sofisticados e elementos visuais para recriar o universo das novelas — um fenômeno cultural que, por décadas, reuniu famílias em frente à televisão e ajudou a moldar hábitos, comportamentos e gostos musicais no país.

— A novela, não só pra mim, mas pra todo o Brasil, era a nossa rede social. Era onde a família se reunia, assistia junto, comentava. Faz parte da memória de todo mundo — afirma o cantor Rogério Vallejos.

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Natural de Bagé, Vallejos lidera o espetáculo e destaca que a ideia nasceu a partir dessa relação afetiva com as produções televisivas.

— A gente cresceu com isso. As novelas contavam histórias, mas a música era um dos pilares. Muitas canções marcaram mais do que a própria trama — diz.

O projeto surgiu em 2023, com a proposta de transformar essas trilhas em um show completo, com identidade própria. No palco, sucessos que embalaram histórias icônicas ganham novos arranjos, executados por uma banda base acompanhada de quarteto de cordas, criando uma atmosfera que combina grandiosidade e sensibilidade.

No repertório, estão canções como A Viagem e Dona, do Roupa Nova, além de temas de novelas como Rei do Gado e Barriga de Aluguel. Ao todo, o espetáculo reúne 23 músicas, além de bis, em uma sequência pensada para conduzir o público por diferentes épocas da televisão brasileira.

A apresentação em Pelotas marca a estreia do artista no palco do Theatro Guarany.

— O Theatro Guarany é um templo. Um palco sagrado. É uma honra enorme estar aqui, ainda mais com um espetáculo que tem tanto a ver com memória e emoção — afirma.

Circulação pelo sul do Estado

Além de Pelotas, o espetáculo também integra a programação do Festimar, em Rio Grande, onde será apresentado no dia 28 de março, ampliando a circulação do projeto pela região sul.

A proposta, segundo o artista, é justamente levar essa experiência a diferentes públicos, reforçando o caráter popular e afetivo das trilhas de novelas.

Rogério Vallejos interpreta clássicos das trilhas de novelas em apresentação do espetáculo “Novelas in Concert”. Eduardo Rocha / Divulgação

Como é o espetáculo

Mais do que um show, o projeto aposta em uma experiência sensorial completa. A iluminação cênica e os recursos visuais ajudam a transformar o espetáculo em uma espécie de viagem no tempo.

A ideia é fazer com que o público não apenas assista, mas se reconecte com momentos marcantes da própria vida, embalados pelas músicas que fizeram parte da história da televisão brasileira.

— Cada música traz uma lembrança. Um casal, uma cena, um momento da vida. É isso que a gente quer provocar — resume Vallejos.

Com banda formada por músicos gaúchos experientes e direção musical assinada por profissionais que já trabalharam com nomes como Maurício Manieri, o espetáculo busca unir qualidade técnica e emoção.

A proposta é clara: transformar o que “vale a pena ver de novo” em algo que também vale — e muito — a pena ouvir de novo.

Serviço

Local: Theatro Guarany

Endereço: Rua Sete de Setembro, s/n – Pelotas/RS

Data: Sexta-feira, 20 de março de 2026

Horários:

20h — Abertura da casa

21h — Início do espetáculo

Pontos de Venda