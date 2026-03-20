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Espetáculo revive trilhas de novelas no Theatro Guarany e aposta na memória do público em Pelotas

“Novelas in Concert” reúne sucessos que marcaram gerações e terá apresentações em Pelotas e Rio Grande

Frederico Feijó

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