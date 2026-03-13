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Encontro de palhaçaria feminina começa neste fim de semana no sul do Estado

Evento em Pelotas contará com espetáculos, oficinas e rodas de conversa com artistas locais e nomes de destaque nacional

Frederico Feijó

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