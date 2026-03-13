Encontro de palhaçaria feminina começa neste fim de semana no sul do Estado

Programação do evento vai até o dia 29 de março. Marcela Busetti / Divulgação

Um cortejo pelo centro de Pelotas marca, na manhã deste sábado (14), o início do Ria! Encontro de Palhaçaria Feminina, evento que reúne espetáculos, oficinas e rodas de conversa dedicadas à palhaçaria produzida por mulheres. A programação se estende até 29 de março, com atividades culturais abertas ao público em diferentes espaços da cidade.

A abertura ocorre às 10h30min, com concentração a partir das 10h, no chafariz As Três Meninas, no calçadão de Pelotas, na esquina das ruas Andrade Neves e Sete de Setembro. O cortejo segue até o Mercado Público, reunindo artistas, músicos e participantes em uma intervenção artística pelas ruas do centro.

Participam da abertura o Coletivo GiraRiso, a palhaça Ema Ame, palhaças convidadas da região e a Bateria Xica da Silva, responsável pela trilha musical do percurso.

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O evento é financiado pela Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), por meio de edital municipal executado pela Prefeitura de Pelotas.

Humor, cultura e ancestralidade

Para as organizadoras, a palhaçaria feminina também representa uma forma de ressignificar o humor, ampliando perspectivas sobre gênero, corpos e linguagens artísticas.

Entre os destaques da programação está a chamada palhaçaria de terreiro, linguagem desenvolvida por Antonia Vilarinho que dialoga com saberes das culturas negras e da tradição afro-brasileira.

Pesquisadora da área cultural há mais de 25 anos, Maura Souza afirma que trazer essa vertente para Pelotas também dialoga com a história cultural da cidade.

— Nesta primeira edição, reunimos nomes importantes da palhaçaria brasileira para valorizar ancestralidade, identidade cultural e os diferentes risos feitos por mulheres.

Espaço de formação e troca

Ao longo das próximas duas semanas, o encontro vai oferecer espetáculos, oficinas e rodas de conversa com artistas reconhecidas na palhaçaria brasileira.

Entre as convidadas estão Antonia Vilarinho e Karla Concá, considerada uma das pioneiras da palhaçaria feminina no país e uma das fundadoras do grupo carioca As Marias da Graça, o primeiro coletivo de mulheres palhaças do Brasil.

As atividades formativas são gratuitas, com vagas limitadas e prioridade para mulheres cis, mulheres trans e pessoas não binárias.

Segundo Marcela Busetti, idealizadora do projeto ao lado de Maura Souza, o encontro foi criado para fortalecer a presença feminina nessa linguagem artística.

— O Ria! nasceu do desejo de ampliar e fortalecer a palhaçaria feminina na cidade de Pelotas, apresentando diferentes trabalhos e pesquisas e criando um espaço de troca, aprendizado e celebração por meio do riso — explica.

Ela destaca que a proposta também é consolidar a cidade como um polo de formação e pesquisa na área.

— Nossa intenção é que este seja apenas o primeiro de muitos encontros. Queremos que Pelotas seja uma referência de diversão, pesquisa e formação em palhaçaria.

Programação

14 de março (sábado)

10h30 – Cortejo de abertura

Participação do Coletivo GiraRiso, Palhaça Ema Ame, palhaças da região e Bateria Xica da Silva

Local: Chafariz do calçadão (Andrade Neves esquina Sete de Setembro)

20 de março (sexta-feira)

19h – Abertura oficial

19h30 – Espetáculo A Mulher Festa, com Antonia Vilarinho

Local: Pátio da Secult (Praça Coronel Pedro Osório, Casa Dois)

21 e 22 de março (sábado e domingo)

9h às 18h – Oficina Palhaçaria de Terreiro, com Antonia Vilarinho

Local: Otroporto (Rua Benjamin Constant, 701A – bairro Porto)

26 de março (quinta-feira)

19h30 – Espetáculo As Leves & Discretas

Após a apresentação, roda de conversa sobre o processo de criação

Local: Sala Carmen Biasoli – UFPel (Rua Alberto Rosa, 117)