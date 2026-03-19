Dilsinho será atração do Festimar 2026 em Rio Grande; veja como assistir ao show

Dilsinho é a principal atração nacional do Festimar 2026 e sobe ao palco no dia 2 de abril, no Cais do Porto Velho, em Rio Grande. Dani Valverde / Divulgação

O cantor Dilsinho será a principal atração nacional do Festimar 2026, em Rio Grande. O show está marcado para o dia 2 de abril, no Cais do Porto Velho, com programação voltada ao pagode e expectativa de grande público.

O Festimar (Festival do Mar) será realizado entre 26 de março e 5 de abril, no Centro Histórico de Rio Grande, reunindo uma série de atrações culturais, gastronômicas e comerciais. O evento se destaca pela programação à beira da orla, com foco na culinária à base de peixes, além de apresentações musicais e atividades esportivas.

Com mais de 10 anos de carreira, Dilsinho chega ao festival embalado por sucessos como Duas, Péssimo Negócio e Refém. O álbum Diferentão, lançado em volumes a partir de 2023, já ultrapassa 400 milhões de visualizações no YouTube. O artista também fez história ao se tornar o primeiro nome do pagode a se apresentar no Rock in Rio Lisboa.

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A programação da noite do dia 2 de abril começa às 18h, com abertura dos portões, e segue com atrações locais e regionais antes do show principal.

Programação do dia 2 de abril:

19h — SambaVox

20h30 — Grupo Chocolate

22h30 — Dilsinho

O Grupo Chocolate, que sobe ao palco antes da atração principal, é conhecido pelo hit “Alô Virginia”, um dos sucessos recentes do pagode.

Como vai funcionar o acesso

O evento contará com duas formas de entrada:

Ingresso solidário

A entrada será mediante a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis, com acesso por ordem de chegada. A organização alerta que a lotação máxima será respeitada e os portões poderão ser fechados após atingir o limite.

Área VIP

Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla, ao valor de R$ 100. O acesso à área VIP será pela Rua Ewbank.

Regras e orientações

Não será permitida a entrada com coolers, garrafas ou latas de qualquer tipo, nem com cadeiras de praia. A lista completa de itens proibidos será divulgada até o dia 31 de março.

Pessoas com deficiência terão acesso a uma área exclusiva dentro do espaço VIP. As regras específicas também serão anunciadas pela organização nos próximos dias.

O Festimar vem se consolidando como um dos principais eventos do calendário de Rio Grande, reunindo milhares de visitantes e movimentando a economia local com atrações distribuídas ao longo da orla e do Centro Histórico.



