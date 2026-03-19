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Dilsinho será atração do Festimar 2026 em Rio Grande; veja como assistir ao show

Evento ocorre entre 26 de março e 5 de abril e reúne música, gastronomia e atrações na orla do município

Frederico Feijó

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