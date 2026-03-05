Cultura e Lazer

"Pirado"
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Depois de 25 anos, DJ pelotense troca as noites de balada pelo ramo gastronômico

Conhecido por comandar as picapes do Degraus, empresário aposta em lancheria própria

Frederico Feijó

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