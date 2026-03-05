Depois de 25 anos, DJ pelotense troca as noites de balada pelo ramo gastronômico

Edmilson (ao centro) decidiu mudar a rotina e iniciar um novo momento profissional. Divulgação / Pirado Food,Music e Drinks

Um dos nomes mais conhecidos da noite de Pelotas, Edmilson Machado, o DJ Pirado, que nos últimos 25 anos esteve à frente das picapes da casa noturna Degraus, está deixando a rotina das baladas para se dedicar a uma lancheria própria. A decisão marca o fim de um ciclo iniciado em março de 2000, quando ele participou da inauguração da casa que se tornaria uma das mais tradicionais da cidade.

— A gente chegava 8 horas da noite e saía 6 da manhã. São muitos anos nessa rotina. Eu queria uma coisa mais tranquila, estar mais em casa, aproveitar com os filhos. Foi mais o cansaço mental — explica.

Decisão marca o fim de um ciclo iniciado em março de 2000. Divulgação / Pirado Food,Music e Drinks

Ele afirma que a decisão foi amadurecida ao longo do tempo e que, em um primeiro momento, tentou conciliar o novo negócio com o trabalho na casa noturna.

— A ideia era não sair de início, queria conciliar. Só que, para focar em um negócio, a gente tem que abrir mão de outros. Foi tudo tranquilo com o pessoal de lá. Eu quis focar mais no meu negócio — justifica.

Machado atuou na casa noturna por mais de duas décadas. Divulgação / DJ Pirado

Trajetória começou cedo

A relação com a música começou ainda na infância. Edmilson Machado conta que brincava de DJ com o aparelho de som do pai e que a primeira oportunidade profissional surgiu por volta dos 12 anos.

— Eu sempre gostei de música desde novo. Pegava um radinho do meu pai e tocava fita como se fosse um DJ. Conheci o seu Ayrton Maron e ele me deu a oportunidade de estar trabalhando como DJ junto com ele — lembra.

Somando experiências anteriores ao Degraus, ele estima mais de 30 anos de atuação na noite de Pelotas. Mesmo deixando a rotina fixa da casa, afirma que não pretende abandonar a música.

— Deixar de tocar eu não vou deixar, por enquanto. Ainda toco em algumas festas particulares, aniversários, formaturas. A música nunca vai me abandonar — garante.

Do delivery na pandemia ao bar próprio

Novo empreendimento mantêm referências musicais no cardápio. Divulgação / Pirado Food, Music e Drinks

O novo empreendimento, localizado Rua Gonçalves Chaves, 3915, na área central de Pelotas, é um bar com lancheria, em funcionamento há cerca de um mês. A proposta inclui petiscos, bebidas e música ao vivo entre quinta-feira e sábado, além de karaokê nas terças-feiras.

A ideia de trabalhar com lanches surgiu durante a pandemia, quando o distanciamento social fez com as casas noturnas fechassem e ele buscou uma alternativa de renda. Na época, criou um delivery com a esposa, utilizando nomes de músicas no cardápio, característica que foi mantida no novo endereço.

"Aqui foi o primeiro passo para coisas maiores", projeta. Divulgação / Pirado Food,Music e Drinks

O bar é administrado por ele, pela esposa e por um sócio. Ao todo, oito pessoas integram a equipe. Para o futuro, a meta é consolidar o ponto e, se possível, expandir.

— O que a gente quer é focar nesse negócio. Daqui a pouco, expandir para outros lugares. Aqui foi o primeiro passo para coisas maiores — projeta.

Após mais de duas décadas como referência nas madrugadas da cidade, DJ Pirado descreve a mudança como um novo momento, com menos horas de trabalho noturno e um ritmo diferente, sem romper com a música que marcou sua trajetória.



