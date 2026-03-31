Artesãs transformam símbolos de Rio Grande em peças que contam histórias de pertencimento

Produção destaca símbolos locais e ganha espaço durante o Festival do Mar. Laura Cosme / Grupo RBS

Entre lembranças da praia, redes de pesca e referências a símbolos locais, o artesanato produzido em Rio Grande carrega trajetórias pessoais por meio de peças que expressam o vínculo com a cidade — construído ao longo do tempo, inclusive por quem não nasceu no município.

O Festival do Mar (Festimar), com programação até 5 de abril, abre espaço para que artesãs apresentem e comercializem suas produções. Durante o evento, o contato direto com o público contribui para a divulgação dos trabalhos e para a circulação de peças inspiradas em elementos da cidade.

"Já sou mais rio-grandina do que caxiense"

Natural de Caxias do Sul, Marta De Carlo vive há cerca de 40 anos em Rio Grande. Foi no município que consolidou sua relação com o artesanato.

— Fui muito bem recebida, já sou mais rio-grandina do que caxiense — relata.

Segundo a artesã, o trabalho começou com a produção de peças utilitárias e bijuterias. Com o tempo, especialmente durante as temporadas de verão no Cassino, a procura por lembranças da cidade levou à mudança de foco.

— Todas as minhas peças eram únicas. Os turistas começaram a pedir recordações da praia, e eu passei a criar itens com essa proposta — conta.

Hoje, Marta desenvolve coleções voltadas à identidade local. Entre os itens mais procurados estão aqueles que fazem referência às vagonetas, apontadas por ela como destaque de vendas. Algumas dessas peças já foram levadas para fora do país por visitantes.

Redes de pesca são transformadas em acessórios

Parte da produção utiliza redes de pesca descartadas, reaproveitadas em acessórios feitos manualmente, como colares.

— A rede vem de pescadores que precisam trocar partes do equipamento. Eu aproveito esse material. No ano passado, criei um bolero para a Cristina Ranzolin usar no Festimar. Foi um desafio, mas deu certo — afirma.

A técnica, aprendida há anos, foi retomada recentemente e passou a integrar a linha principal da artesã. A proposta inclui ampliar o uso do material e incentivar outras pessoas a trabalharem com a reutilização.

— A gente consegue contar a história de Rio Grande por meio das peças — diz.

“A ideia é que as pessoas tenham uma relação mais próxima com esses lugares”

Desenhos para camisetas são feitos à mão e depois adaptados para impressão. Laura Cosme / Grupo RBS

Na banca MARin Cassino, o trabalho começa no desenho. A produção de camisetas com ilustrações de pontos turísticos da Praia do Cassino surgiu da relação com a cidade e da intenção de aproximar moradores dos próprios espaços.

— Sou apaixonada por Rio Grande e quis criar algo que fizesse as pessoas se reconhecerem nesses lugares — explica a artista visual Bita Ballester, que atua na área há décadas e mantém vínculo com o Cassino há cerca de 30 anos.

Os desenhos são feitos à mão e depois adaptados para impressão. Elementos como os Molhes da Barra e a travessia de vagoneta aparecem nas peças.

— A ideia é que as pessoas tenham uma relação mais próxima com esses lugares — resume.

Espaço de visibilidade

Durante o Festimar, a circulação de público tem impacto direto nas vendas e na visibilidade dos trabalhos. Para as artesãs, o evento também funciona como espaço de troca e aproximação com o público.

— Precisamos de espaços onde nossos produtos alcancem diferentes pessoas. Os turistas que se encantam e interagem são muito importantes. Isso mostra que temos lugares bonitos, que Rio Grande é uma boa cidade — afirma Bita.



