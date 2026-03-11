Cultura e Lazer

Cultura náutica 
Notícia

Conheça a história da embarcação que participou da primeira regata entre Montevidéu e Rio Grande

Mais de 50 anos após a última edição, Rio Grande recebe novamente a tradicional prova internacional entre Brasil e Uruguai

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS