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Clube Caça e Pesca terá festa de encerramento do verão com show do Samba do Rei

Terceira edição do evento ocorre neste sábado em Pelotas e deve reunir cerca de 1,5 mil pessoas às margens do Arroio Pelotas

Frederico Feijó

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