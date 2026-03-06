Clube Caça e Pesca terá festa de encerramento do verão com show do Samba do Rei

Show da banda Samba do Rei é a principal atração da festa de encerramento da temporada de verão no Clube Caça e Pesca. Divulgação / Clube Caça e Pesca

O Clube Caça e Pesca, em Pelotas, recebe neste sábado (7) a terceira edição da festa de encerramento da temporada de verão. O evento ocorre às margens do Arroio Pelotas e terá como principal atração o grupo Samba do Rei, além de apresentação do DJ Chico Colares.

A festa começa às 18h e deve seguir até a meia-noite. A organização estima a presença de cerca de 1,5 mil pessoas. Mesas e lounges já estão esgotados, restando ingressos apenas para a pista VIP.

— É a terceira edição e é o evento de encerramento da temporada de verão do Clube Caça e Pesca. A cada ano ele cresce mais e já se consolidou como um dos grandes eventos do clube — afirma a organizadora Kenia Pinheiro.

Leia Mais Carnaval de Capão do Leão deve reunir mais de 30 mil pessoas neste fim de semana

O evento é aberto tanto para sócios quanto para o público em geral. Segundo a organização, a proposta é ampliar o acesso ao espaço do clube e oferecer uma alternativa de lazer em um cenário natural às margens do arroio.

— O que chama atenção é o cenário. É tudo montado exatamente na beira do Arroio Pelotas, com uma atmosfera muito especial.

Estrutura e programação

A estrutura do evento contará com área coberta, palco para apresentações, praça de alimentação e food trucks. A organização afirma que a estrutura foi planejada para garantir a realização da festa mesmo em caso de chuva.

A principal atração será o Samba do Rei, um dos grupos mais populares da região. A programação também inclui o DJ Chico Colares, responsável pela discotecagem ao longo da noite.

— É uma festa com uma vibe muito boa, pensada especialmente para um público adulto, que quer aproveitar a música, o pôr do sol e o ambiente do clube.

Público e calendário de eventos

De acordo com a organização, a festa faz parte de um calendário anual de eventos realizados no clube. Além do encerramento do verão, outro destaque é o evento gastronômico Arroio e Brasa, realizado no início da temporada.

A proposta, segundo os organizadores, é consolidar o espaço como ponto de encontro para eventos culturais e sociais ao longo do ano.

— Hoje os clubes sociais estão retomando esse papel de promover eventos para a comunidade. A ideia é oferecer um ambiente agradável para casais e para um público que busca uma programação diferente na cidade.

Ingressos e serviços

A venda de ingressos segue disponível para a área de pista VIP. Mesas e lounges já foram esgotados antecipadamente. As entradas podem ser adquiridas na secretaria do Clube Caça e Pesca, nas lojas Empório Gelei, no Posto Fita Azul da Avenida Ferreira Viana e pelo site Blueticket. O evento inicia às 18h.



