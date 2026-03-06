Carnaval de Capão do Leão deve reunir mais de 30 mil pessoas neste fim de semana

Evento começa nesta sexta-feira (7) e vai até domingo (9). Divulgação / Prefeitura de Capão do Leão

O Carnaval de Capão do Leão será realizado neste fim de semana, cerca de três semanas após a data oficial da folia, e deve reunir mais de 30 mil pessoas ao longo de três dias de programação. A festa ocorre na Avenida Narciso Silva e contará com desfiles de blocos do município, além de atrações musicais.

Segundo o diretor de Cultura de Capão do Leão, Ruan Lopes, a expectativa é superar o público registrado no ano passado, quando cerca de 30 mil pessoas passaram pela Avenida durante os três dias de evento.

— Ano passado a gente teve uma média de 30 mil pessoas nos três dias. A nossa expectativa é superar esse número — afirma.

Diferentemente de outras edições, neste ano o município optou por priorizar a participação de blocos locais, sem contratar entidades carnavalescas de Pelotas, como ocorria tradicionalmente. Duas atrações foram confirmadas na programação: Amâncio Jorge Banda e a banda Dona da Noite.

Desfiles e dinâmica

Os blocos vão desfilar um após o outro em um circuito montado na Avenida. A passarela tem formato circular, permitindo que os trios elétricos façam o percurso e retornem ao ponto de dispersão.

Cada bloco terá cerca de 50 minutos para desfilar. Dois trios elétricos serão utilizados na estrutura, para evitar atrasos entre as apresentações.

— Enquanto um bloco está desfilando, o outro trio já está fazendo a passagem de som para o próximo. Isso evita atrasos na programação — explica Lopes.

O acesso às arquibancadas será gratuito. Apenas os integrantes dos blocos terão acesso às áreas cercadas, mediante uso de abadá comercializado pelas próprias agremiações.

Reforço na segurança e na estrutura

Para a edição deste ano, a prefeitura ampliou a estrutura do evento e reforçou as equipes de segurança. O número de seguranças privados passou de cerca de 50 para 80 profissionais.

O efetivo da Brigada Militar também será ampliado, com previsão de até 60 policiais por noite, incluindo equipes da cavalaria e da tropa de operações especiais.

— A gente redobrou os cuidados com segurança e organização do trânsito. No ano passado houve congestionamento na BR durante a madrugada, e este ano a gente se preparou para dar um suporte maior — afirma o diretor.

Entre as melhorias estruturais está a ampliação das grades de isolamento ao longo da Avenida. O cercamento passou de 480 metros, utilizados na edição anterior, para cerca de 800 metros neste ano.

A capacidade de arquibancadas também foi ampliada com a instalação de dois novos módulos, aumentando o espaço para o público acompanhar os desfiles.

Impacto na economia local

O evento também movimenta a economia do município. A praça de alimentação foi ampliada, com novos espaços destinados a bancas e trailers.

A prioridade para ocupação desses espaços é dada a empreendedores do próprio município, com cadastro de CNPJ ou MEI local. Caso sobrem vagas, o chamamento é aberto a comerciantes de outras cidades.

— A gente prioriza quem tem CNPJ ou MEI no município. Isso ajuda a movimentar a economia local, porque muitos comerciantes ampliam o horário de funcionamento durante os dias do evento.

A iluminação da Avenida Narciso Silva e de ruas próximas também foi reforçada para melhorar a segurança e a mobilidade durante os dias de festa.

