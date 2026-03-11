Cultura e Lazer

Folia fora de época
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Beijo Maldito deve reunir 13 mil pessoas e já movimenta comércio e serviços em Pelotas

Evento que acontece no próximo fim de semana impulsiona vendas de acessórios, customização de abadás e serviços de maquiagem

Frederico Feijó

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