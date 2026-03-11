Beijo Maldito deve reunir 13 mil pessoas e já movimenta comércio e serviços em Pelotas

Festa marcada para 14 de março, na Associação Rural de Pelotas, terá como atração principal o cantor Thiaguinho, além de apresentações da Banda do Saldanha, Banda da Praia e DJ Ariel B. Divulgação / Beijo Maldito

Faltando poucos dias para o Beijo Maldito, a movimentação já é percebida no comércio e em serviços ligados à preparação para a festa em Pelotas. O evento, que ocorre no próximo fim de semana e chega à 19ª edição, tem impacto direto em setores como lojas de acessórios, aviamentos, costura e maquiagem.

Em uma loja de acessórios no centro da cidade, a procura por itens para compor o visual do bloco cresce conforme a data se aproxima. Correntes, brincos e acessórios usados sobre o abadá estão entre os produtos mais procurados.

Procura por itens para compor o visual do bloco cresce conforme a data se aproxima. Reprodução / RBS TV

— No Beijo Maldito é um dos maiores faturamentos. Tem gente que leva colar, tem gente que leva brinco. O que mais está saindo são as correntes, as body chain que sobrepõem em cima do abadá e os brincos — conta a vendedora Liandra Afonso.

Depois da compra dos acessórios, começa outra etapa comum entre os foliões: a customização dos abadás. Em uma loja de aviamentos da cidade, o movimento também aumenta neste período.

— Tem muita procura de mercadorias, principalmente gregas e franjas. Vou supor que venham 200 pessoas aqui, pelo menos 100 vêm para o carnaval, se não um pouco mais, até umas 150 pessoas só nesse período para customizar abadá — afirma Fábio Borges, gerente da loja.

A demanda também chega às costureiras. Há 30 anos na profissão, Marlene Schmalfuss diz que a preparação para o evento representa uma oportunidade importante de renda extra. O serviço de customização varia entre R$ 50 e R$ 80.

Há 30 anos na profissão, Marlene Schmalfuss diz que a preparação para o evento representa uma oportunidade importante de renda extra. Reprodução / RBS TV

— Dá uma diferença enorme. É muito lucrativo. Ano passado mesmo eu comprei uma máquina nova com o dinheiro dos abadás do Beijo — relata.

Além das roupas, a preparação inclui maquiagem temática para o carnaval. A maquiadora Diovana Frank afirma que a agenda para o período do evento começou a ser preenchida meses antes.

— Eu tenho no catálogo mais de um tipo de maquiagem e uma específica para dias de carnaval. A média de valor é de R$ 155 para essa maquiagem — explica.

A maquiadora Diovana Frank afirma que a agenda para o período do evento começou a ser preenchida meses antes. Reprodução / RBS TV

Público esperado

O tamanho do evento ajuda a explicar o impacto na economia local. Segundo a organização, a expectativa é de receber mais de 13 mil pessoas no dia da festa.

— No momento em que lançamos a data do Beijo Maldito já recebemos informação de que muitos setores estavam com as agendas fechadas. Em 48 horas todos os ingressos do evento foram vendidos, o que mostra a satisfação e a credibilidade que o nosso evento tem — afirma Rafael Almeida, um dos fundadores do bloco.

De acordo com a organização, o evento envolve mais de 500 profissionais diretamente e cerca de mil trabalhadores de forma indireta, entre equipes de produção, comércio e serviços.

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Entre eles está o empreendedor Sandro Danenberg, que adaptou um carro para vender bebidas nas proximidades do evento, realizado na Associação Rural de Pelotas. A expectativa é comercializar entre 40 e 60 litros de chope.

— Com o lucro a ideia é ir ampliando melhorias, terminar a plotagem da camionete e comprar mais insumos — diz.

Festival reúne atrações nacionais

De acordo com a organização, o evento envolve mais de 500 profissionais diretamente e cerca de mil trabalhadores de forma indireta. Divulgação / Beijo Maldito

O Beijo Maldito 2026, marcado para 14 de março, na Associação Rural de Pelotas, terá como atração principal o cantor Thiaguinho, além de apresentações da Banda do Saldanha, Banda da Praia e DJ Ariel B.

Os ingressos começaram a ser vendidos em 8 de agosto de 2025, pela Blueticket, e se esgotaram em 48 horas.

