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Artista gaúcho recebe convite inesperado e vai parar na Bienal de Milão

Mario Schuster apresenta o desenho "Fragili limiti" na mostra internacional e também abre exposição nesta semana na cidade

Frederico Feijó

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