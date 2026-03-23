Artista gaúcho recebe convite inesperado e vai parar na Bienal de Milão

Artista plástico Mario Schuster, de Pelotas, foi convidado para participar da Bienal de Milão, na Itália, com obra selecionada por curadoria internacional. Divulgação / Mario Schuster

Um artista de Pelotas está com uma obra exposta em uma das maiores exposições internacionais de arte contemporânea. Mario Schuster participa da Bienal de Milão (Biennale Milano), na Itália, onde apresenta a obra Fragili limiti, feita com bico de pena e aquarela.

O convite para a mostra, que ocorre entre os dias 20 e 24 de março, chegou de forma inesperada e surpreendeu o artista.

— Eu levei um susto quando recebi. Veio um e-mail de alguém que eu não conhecia, perguntando se eu queria participar da exposição de Milão. É uma pergunta que nem se faz, né? Óbvio que eu quis — conta.

Antes de confirmar a participação, ele buscou informações sobre o evento e o curador, o italiano Salvo Nugnes.

— Eu achei que era trote. Aí fui olhar e vi que era um baita evento, com um curador de currículo imenso. Aí me assustei mais um pouco — relata.

Segundo Schuster, a escolha da obra teve um significado especial.

— O mais legal é que ele escolheu porque gostou. Pra mim, isso é o principal. O artista faz o trabalho pra que alguém olhe, se emocione ou se incomode.

A obra selecionada surgiu a partir de uma observação cotidiana. O artista conta que se inspirou em arames farpados instalados no muro de um vizinho na praia do Laranjal. No desenho, os arames aparecem em primeiro plano, com borboletas ao fundo.

— A borboleta tem esse significado de transformação. Então é uma imagem que permite várias leituras.

A participação na Bienal de Milão abriu ainda novas possibilidades no exterior. Schuster afirma que já recebeu convite para integrar uma mostra paralela da Bienal de Veneza, prevista para maio.

— Ele já me convidou para a Bienal de Veneza também. Eu mandei imagens de trabalhos para ele selecionar.

“Fragili limiti”, desenho em bico de pena e aquarela, foi escolhido para representar o artista na Bienal de Milão. Divulgação / Mário Schuster

Trajetória construída entre Pelotas e o mundo

Natural de Pelotas, Mario Schuster teve contato com a arte ainda jovem, ao frequentar aulas de desenho e pintura com o artista Nesmaro (Nestor Marques Rodrigues). Apesar desse início, seguiu inicialmente outro caminho acadêmico e se formou em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

Anos depois, decidiu retomar a produção artística e ingressou no curso de Bacharelado em Artes Visuais da UFPel, onde se formou em Pintura entre 2004 e 2007.

Desde então, construiu uma trajetória marcada pela diversidade de linguagens e pela observação do cotidiano. Seu trabalho envolve pintura, desenho, fotografia, música, videoclipes e produções audiovisuais, sempre a partir de referências que surgem de situações simples e da relação com a natureza.

— Eu gosto de colocar foco em coisas que, a princípio, parecem não ser muito relevantes — afirma.

Com essa abordagem, Schuster ganhou visibilidade internacional e passou a integrar exposições em diferentes países. Ao longo da carreira, já apresentou obras em cidades como Roma, Barcelona, Lisboa, Amsterdam, Helsinque, Buenos Aires e México, além de capitais brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Florianópolis.

Ele também participou de uma residência artística na ArtHouse Holland, na Holanda, experiência que ampliou a circulação de seus trabalhos no exterior.

Atualmente, mantém em Pelotas o Laguna Casa/Atelier/Espaço de Arte, onde desenvolve sua produção e promove exposições, debates e residências artísticas.

Mostra em Pelotas

Paralelamente à participação internacional, Schuster inaugura nesta segunda-feira (23) a exposição “Quando Sussurra o Vento”, na Ágape Galeria de Arte, em Pelotas.

A mostra reúne cerca de 12 obras e propõe uma reflexão sobre o tempo e a forma como as pessoas percebem — ou deixam de perceber — o cotidiano.

— As pessoas vivem num corre-corre tão grande que não percebem as coisas mais simples em volta. E muitas vezes são essas coisas que deixam a vida mais leve — afirma.



