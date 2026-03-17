Cultura e Lazer

Lobão
Notícia

A história da churrascaria de Pelotas que virou uma das mais conhecidas do país

Fundado em 1982 pela família Barbieri, estabelecimento atravessou gerações, resistiu a crises econômicas e se tornou ponto de encontro de moradores, turistas e famosos

Frederico Feijó

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