Mostra de Dança do Festimar abre inscrições para companhias rio-grandinas

Escolas e companhias de dança rio-grandinas podem se inscrever na 4ª Mostra de Dança do Festival do Mar - Festimar, que acontece entre os dias 26 de março e 5 de abril no Centro Histórico de Rio Grande.
Conforme a organização, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 5 de março de 2026, exclusivamente por meio de formulário eletrônico. Podem participar grupos sediados em Rio Grande que possuam CNPJ em categorias compatíveis com dança.
Para efetivar a inscrição, é necessário preencher o formulário com todas as informações solicitadas, incluindo nome do grupo, número de integrantes e dados do responsável, além de anexar foto, portfólio, roteiro do espetáculo e links de coreografias, que podem ser registros de ensaios ou apresentações anteriores.
A seleção será realizada em etapa única, por um curador local e um representante da Um Cultural, produtora responsável pela realização do festival. Serão escolhidos até oito grupos, que apresentarão espetáculos em formato pocket, com duração de até 20 minutos cada.
Ainda segundo o edital, cada grupo selecionado irá receber um cachê no valor de R$500, que deverá ser pago em 30 de junho.
As apresentações ocorrerão no Palco Porto Histórico, em data a ser definida pela organização, com início às 18h. Cada grupo fará uma única apresentação.
Segundo a organização, o festival disponibilizará sonorização, iluminação básica e equipe técnica de som e luz. Os cenários deverão ser móveis, sendo de responsabilidade dos grupos o transporte, montagem e desmontagem durante a apresentação.
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