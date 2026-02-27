Castelo de Assis Brasil recebe programação noturna inédita no sul do RS

Edifício, erguido em 1913, passa por um processo de revitalização via Lei de Incentivo à Cultura. Reprodução / RBS TV

Conhecida como a "Cidade do Castelo", Pedras Altas, no sul do Estado, vivenciou, na quinta-feira (26), a abertura noturna inédita do Castelo de Assis Brasil. A partir de agora, o local histórico passará a receber espetáculos artísticos que narram a trajetória do Rio Grande do Sul e a vida de seu antigo proprietário, Joaquim Francisco de Assis Brasil.

Local histórico passará a receber espetáculos artísticos que narram a trajetória do Rio Grande do Sul. Gabriel Belffager / Grupo RBS

Atualmente, o edifício, erguido em 1913, passa por um processo de restauro financiado pelo governo do Estado, via Lei de Incentivo à Cultura. A metodologia de recuperação da estrutura ocorre de cima para baixo, tendo iniciado pelo terraço.

— É uma grande satisfação e uma honra a gente poder estar compartilhando com a sociedade esse momento, para nós, tão emblemático, que é o restauro do Castelo. Assis Brasil deixou o seu legado a todos nós. E ele sempre dizia que queria que uma visita ao castelo servisse para uma "lição de coisas" — disse o atual proprietário do imóvel, Luiz Carlos Segat.

Atividades culturais integradas incluem apresentações gratuitas. Gabriel Belfagger / RBS TV

Patrícia Garcia, intérprete do espetáculo realizado, conta sobre o momento em que se apaixonou pela história do local.

— Depois que a gente coloca o pé aqui uma vez, a gente se apaixona e quer voltar sempre. Essa é a quinta visita que a gente já faz ao castelo. Sempre tem alguma coisa nova, uma nova descoberta, um novo objeto, um novo livro que não sabia que existia — relata.

Para o próximo dia 10 de abril, está prevista a entrega oficial à comunidade da revitalização do segundo pavimento do imóvel. A ala servia de residência para Assis Brasil, sua esposa Lígia e as filhas do casal.

As atividades culturais integradas incluem apresentações gratuitas destinadas à população e a instituições de ensino, como a Escola Municipal Assis Brasil. O objetivo da iniciativa é preservar e transmitir o legado histórico de Assis Brasil às futuras gerações.

— Foi muito boa a experiência. Eu nunca tinha vindo aqui de noite, realmente vale a pena. Quem puder vir, vale a pena conhecer — conta a estudante Luiza Gadea, de 17 anos.

Leia Mais Castelo com arquitetura em estilo medieval europeu de Pedras Altas abre as portas

Legado do antigo proprietário

Assis Brasil é lembrado por sua atuação no primeiro Código Eleitoral Brasileiro e pela defesa pioneira do voto feminino. No início do século 20, ele já preconizava um sistema de votação mecânico, ideia considerada precursora das atuais urnas eletrônicas.

No âmbito militar e diplomático, liderou a Revolução Federalista de 1923. Foi em seu escritório, dentro do castelo, que ocorreu a assinatura do Pacto de Pedras Altas, encerrando o conflito entre "chimangos" e "maragatos". O líder político também é o patrono da agricultura nacional, responsável por introduzir na região as raças bovinas Devon e Jersey.

