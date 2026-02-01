Bloco Bonde da Várzea confirma pausa e não desfilará no Carnaval de Pelotas em 2026

Grupo, tradicionalmente, mobiliza pessoas fantasiadas na Praça Coronel Pedro Osório. Divulgação / Bloco Bonde da Várzea

Criado na década de 1960 e considerado um dos blocos mais tradicionais do Carnaval de Pelotas, o Bonde da Várzea não vai desfilar em 2026. A pausa foi confirmada pelo grupo por meio de nota divulgada aos foliões.

Conhecido por atrair público fantasiado e por transformar a Praça Coronel Pedro Osório em ponto de encontro na terça-feira de Carnaval, o bloco costuma reunir em média 10 mil pessoas a cada edição.

Segundo a organização, a decisão foi motivada por dois fatores principais: questões de saúde na direção e dificuldades financeiras.

O diretor Rogério Gullo Silva está em tratamento médico e o grupo optou por aguardar a recuperação antes de retomar as atividades.

— Devido ao atual estado de saúde de um estimado diretor do bloco, Rogério Gullo Silva, que se encontra em tratamento médico, neste momento aguardamos e estimamos sua plena recuperação — informou a nota.

Outro ponto citado é a falta de recursos para custear o desfile. O bloco afirma que ainda não recebeu emendas impositivas referentes a 2025, o que comprometeu o orçamento.

— O não recebimento das emendas impositivas nos deixa sem suporte financeiro para custear as despesas do evento — diz o comunicado.

De acordo com a organização, nos últimos anos o desfile foi viabilizado por patrocínios e pela renda de eventos próprios, mas, neste ano, essas alternativas não foram suficientes para garantir a estrutura de som, segurança e logística.

Registro da década de 1960 mostra quando o bloco começou a desfilar pelas ruas do Centro. Divulgação / Bloco Bonde da Várzea

Apesar da ausência em 2026, o grupo afirma que a interrupção é temporária.

— Não se trata de um término, mas de uma reestruturação, para que, em 2027, possamos retornar de forma organizada.



