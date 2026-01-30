Show do Rock de Galpão acontece neste fim de semana no Cassino

Banda sobre ao palco na Avenida Rio Grande, a partir das 20h. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A banda Rock de Galpão sobe ao palco neste sábado (31) na Praia do Cassino, em Rio Grande, em um show gratuito ao ar livre. A apresentação começa às 20h, na Avenida Rio Grande, esquina com a Rua Bagé, e terá participação do grupo local D Silvers.

Formado no Rio Grande do Sul, o Rock de Galpão mistura referências da música regionalista com elementos de rock, reggae, folk e blues, propondo novos arranjos para canções tradicionais do repertório gaúcho.

O grupo já lançou um álbum de estúdio e três DVDs ao vivo. Na formação atual, integram o projeto Tiago Ferraz (voz e guitarra), Guilherme Gul (bateria), Mestre Kó (teclados e vocais), Gustavo Viegas (baixo) e Guilherme Goulart (acordeom).

A banda surgiu a partir de encontros musicais no Dado Tambor, em Porto Alegre, durante as noites da Quinta Gaúcha. O nome foi sugerido pelo músico Bagre Fagundes, que definiu o som do grupo como um “rock de galpão”, batizando o projeto.

A atração faz parte da agenda de verão organizada pelo Sesc, que também prevê atividades esportivas, recreativas e culturais ao longo do fim de semana em praias do Sul do Estado.

Cassino (Rio Grande)

No Cassino, as ações começam já pela manhã. Neste sábado (31), haverá caminhada orientada às 8h, seguida de aulão de ritmos. À tarde, estão previstas oficinas e atividades infantis. Antes do show, das 19h às 20h, ocorre um aulão de dança com temática flashback.

No domingo, a programação continua com caminhada, ritmos, iniciação à patinação e hockey, além de torneio amistoso da modalidade e oficina de alongamento voltada às crianças.

Laranjal (Pelotas)

No Laranjal, em Pelotas, a agenda inclui aulões de dança e recreação.

Sábado:

9h30min – Aulão Fit Dance

17h – Aula show

Domingo:

9h30min – Aulão

17h – Aulão Colors

O espaço também oferece empréstimo de materiais esportivos, guarda-sol e banho inclusivo com cadeiras anfíbias.