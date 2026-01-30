Cultura e Lazer

Folia 2026
Notícia

São Lourenço do Sul tem hospedagens lotadas e comércio já sente alta no movimento para o Carnaval

Produção de fantasias, venda de acessórios e reservas antecipadas aquecem a economia; bloco Ziriguidum projeta mais de 10 mil foliões na orla

Stéfane Costa

Frederico Feijó

