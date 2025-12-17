Trilhas e praia de água doce: descubra por que a Capilha atrai veranistas na Zona Sul 

Vila é considerada um refúgio de tranquilidade para turistas e moradores da região. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

Às margens da Lagoa Mirim e a cerca de 80 quilômetros do centro de Rio Grande, a Vila da Capilha é considerada um refúgio de tranquilidade para turistas e moradores da região.

Localizado no 4º distrito do Taim, o vilarejo tem cerca de 1,4 mil habitantes, número que triplica durante o verão, e se destaca pela preservação ambiental e a forte conexão com a natureza.

Os visitantes podem aproveitar a praia, com sua faixa de sete quilômetros de areia clara e água própria para banho, além da histórica Capela da Capilha e da Estação Ecológica do Taim, que fica a poucos quilômetros de distância do vilarejo.

Tradicional no veraneio gaúcho, o local atrai cada vez mais turistas. Famílias, amigos e casais se reúnem para aproveitar o final de semana ou a temporada de férias.

A fauna e a flora em preservação no Taim

A Estação Ecológica do Taim é uma unidade de conservação de proteção integral que abrange os municípios de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, cortada pela BR-471. Com mais de 33,8 mil hectares preservados, a área tem como objetivo central garantir a conservação do ambiente natural para as futuras gerações.

Localizada a cerca de 7 km da Vila, a reserva é aberta à visitação pública em qualquer época do ano. Entre as espécies mais representativas estão a capivara, o cisne-de-pescoço-preto, o jacaré-de-papo-amarelo, o tachã e o gavião-caramujeiro.

Um dos pontos mais procurados é a Trilha da Figueira. Interessados procuram guias turísticos para conhecer o caminho de aproximadamente 700 metros, que levam até a figueira, que tem uma idade estimada entre 700 e 750 anos. Ela possui um tronco baixo, galhos retorcidos e raízes aéreas.

— Como não olhar para uma figueira dessa e não pensar em preservação? Aqui nós somos abraçados por essa senhora. Conseguimos até respirar melhor nesse aconchego, que tem um ar mais fresco e puro — conta o monitor local da Capilha, Willian Silveira.

Apesar do status de proteção integral, a unidade enfrenta conflitos recorrentes, como o tráfego pesado e o excesso de velocidade na rodovia que a corta, além de pesca e caça irregulares.

— Infelizmente ainda ocorre essa falta de conscientização que a unidade é um lugar de preservação, que não deve se caçar, não deve se pescar — diz Silveira.

Capela histórica e a faixa de praia de água doce

A Vila, que fica localizada às margens da Lagoa Mirim, foi desenvolvida a partir de pescadores. A Capilha deve seu nome à capela histórica, que é o principal marco do vilarejo. Símbolo religioso e cultural, a primeira construção, chamada de Capela de São Pedro, foi erguida em 1785. O prédio foi reconstruído em 1844 com o patrocínio de moradores.

A Capela foi restaurada recentemente em 2022. Todo o prédio e imagens foram restaurados ou reformados. Os desenhos das paredes receberam nova pintura e as duas torres e os sinos também foram recuperados. O local é conhecido pela homenagem à Nossa Senhora da Conceição e pelas promessas dos fieis.

Aqueles que saem da Capela da Capilha podem contemplar, à esquerda na paisagem, as margens da Lagoa Mirim. A praia é a primeira opção de muitos veranistas da região, que optam pela água doce ao invés do mar do Cassino. O acampamento organizado é permitido, inclusive com acesso de carros, sob a condição de que os visitantes recolham todo o material e levem o lixo consigo.

— No verão costuma lotar. Nos sábados, depois das 8h, já é difícil estacionar perto da água. Diferente do Cassino, onde o estacionamento é mais distante, aqui os visitantes deixam os veículos próximos à lagoa — conta Silveira.

A Capilha é procurada, sobretudo, pelo sossego de um vilarejo simples, cercado por natureza, história e um ritmo de vida mais tranquilo.



