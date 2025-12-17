Cultura e Lazer

Paraíso
Notícia

Trilhas e praia de água doce: descubra por que a Capilha atrai veranistas na Zona Sul 

Localizada às margens da Lagoa Mirim, o vilarejo oferece 7 km de praia e a chance de visitar a reserva ecológica do Taim

Gabriel Veríssimo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS