"Temos que fazer o gaúcho conhecer esses lugares": Viva o RS reúne 1,5 mil pessoas na Baronesa, em Pelotas

Atrações culturais e gastronômicas movimentaram o Parque da Baronesa. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

O primeiro dia da edição Costa Doce do Viva o RS reuniu mais de 1,5 mil pessoas em Pelotas neste sábado (13). O festival, que é gratuito, contou com uma série de atrações culturais e gastronômicas no Parque da Baronesa.

O primeiro dia reuniu famílias e amigos, que puderam prestigiar mais de 20 estandes com degustações e venda de alimentos e bebidas produzidos na região.

A iniciativa, que marcou a abertura da temporada de verão do sul do Estado, continua neste domingo (14), das 11h às 18h.

Esta é a primeira edição presencial do festival. O Viva o RS surgiu em 2020, em uma iniciativa do hub Wine Locals para divulgar destinos e experiências turísticas do Estado. A ação tem parceria com o Sebrae e patrocínio do governo do Estado.

Segundo o diretor de Operações da Wine Locals, Matheus Vigel, a plataforma do Viva o RS foca em um turismo que fuja do óbvio no Rio Grande do Sul.

— A nossa ideia é trabalhar os achados do nosso Estado, principalmente novas regiões, que muitas vezes não são conhecidas Brasil afora. Mas, antes disso, a gente tem que fazer o gaúcho conhecer esses lugares — afirmou Vigel.

Para o secretário estadual do Turismo, Ronaldo Santini, uma experiência presencial do Viva o RS possibilita a promoção das agroindústrias, do artesanato e do turismo local.

— Ambientes como este nos ajudam a promover estes destinos, que às vezes são desconhecidos. Aqui nós temos destinos maravilhosos, turismo de aventura, turismo religioso, turismo de natureza. Todos nós sabemos o quanto Pelotas, o quanto a zona sul do Estado contribuem para o Rio Grande do Sul.

Camila Moreira, 25 anos, esteve presente no evento com três amigos e teve o primeiro contato com o Viva o RS.

— Quando vi que era no Parque da Baronesa, perto de casa, resolvi vir. Está muito bom, superou minhas expectativas. Tem espaço para sentar e nos reunirmos, e tem diversas opções na gastronomia.

Ela contou que está planejando uma viagem com os amigos e que o guia turístico do Viva o RS, disponível no evento, estava ajudando a escolher o destino.