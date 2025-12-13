Cultura e Lazer

Evento
Notícia

"Temos que fazer o gaúcho conhecer esses lugares": Viva o RS reúne 1,5 mil pessoas na Baronesa, em Pelotas

Iniciativa, que marca abertura da temporada de verão da região sul do Estado, contou com mais de 20 estandes de produtos locais

Gabriel Veríssimo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS