Rio Grande recebe 7ª edição do Hip Hop Festival no domingo

No próximo domingo (14), a partir das 14h, Rio Grande irá receber a sétima edição do Hip Hop Festival. O evento é gratuito e realizado desde 2021, integrando o calendário de atividades do município.

Neste ano, o evento irá ocorrer em frente a prefeitura de Rio Grande. Entre as atrações confirmadas está o show nacional do rapper Pedro Qualy.

— Vai ter muito show, muita arte, muita rima e expositores. Como todo ano é esperado por novidades, dessa vez não vai ser diferente. Vai rolar o show com Pedro Qualy, diretamente de São Paulo, pra cantar aqueles sucessos que geral conhece — comenta Duck Beatz, organizador do evento.

Além dos shows, oito expositores estarão com produtos locais, enquanto um espaço especial garantirá cortes de cabelo gratuitos ao público.

Durante toda a tarde, grafiteiros darão vida a painéis produzidos ao vivo, destacando três nomes da cena local: Jaya, Ene e Gas.

Paralelamente às apresentações no centro da cidade, o festival irá promover neste ano uma ação simultânea na Casa de Cultura Francisco Bianchini, com uma exposição dedicada ao universo hip hop, ampliando a proposta cultural do evento.

— A mostra vai acontecer a partir das 17h, com duas artistas locais, a DJ Kiara e Jé Goulart. Convidamos o público que estiver pelo Cassino para ir prestigiar, porque também será gratuito — complementa o organizador.

No ano passado, o festival reuniu cerca de 500 pessoas, e a expectativa da organização é superar esse público em 2024.

Veja as atrações confirmadas