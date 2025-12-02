Rio Grande lança programação de verão com Sandra Sá no Réveillon do Cassino

Sandra Sá é a grande atração do Réveillon do Cassino. Karyme França / Divulgação

Foi lançada nesta terça-feira (2) a programação cultural de Rio Grande para a temporada de verão 2025/2026. Entre as atrações, está confirmado o show da cantora Sandra Sá no Réveillon da Praia do Cassino.

O anúncio ocorreu durante cerimônia na Prefeitura de Rio Grande. Para a virada, a programação musical começa às 19h, no dia 31 de dezembro, no Campo do Praião. Além da atração nacional, haverá show de pagode, DJ de música afro-brasileira e queima de fogos.

Leia Mais Restaurantes do Cassino lançam pratos típicos para a temporada de verão

A programação da Virada Cultural segue até 3 de janeiro, primeiro sábado do ano.

— A ideia é que a gente consiga segurar o público que vem para o Cassino na virada por mais tempo. Isso foi um pedido dos ambulantes e comerciantes em geral, que a gente conseguisse público que rendesse movimento para eles, por isso faremos shows por mais dias — disse a prefeita Darlene Pereira durante o anúncio.

O investimento da prefeitura em toda a programação de verão está em torno de R$ 600 mil de acordo com a prefeita, porém o Executivo afirma que conta também com diversas parcerias do setor privado para garantir a realização de evento.

— Nós tivemos muitas parcerias e isso foi essencial, porque na totalidade é algo muito caro. A escolha da Sandra foi porque ela é uma artista que mostra a realidade brasileira, é popular e nos deu tudo isso dentro de uma condição financeira adequada.

Programação de Natal

Atrações foram apresentadaa em coletiva nesta terça-feira (2). Joanna Manhago / Grupo RBS

A programação de Natal em Rio Grande começa oficialmente em 10 de dezembro, com o Natal nas Praças — o acendimento das decorações luminosas na Praça Tamandaré e em outras localidades do interior do município. As luzes permanecem instaladas até 6 de janeiro. O evento também deve ocorrer no Cassino, Vila da Quinta, Capilha e Povo Novo.

No Cassino, a decoração de Natal será inaugurada em 6 de dezembro. No mesmo dia, começa a funcionar o quiosque da segurança pública na área central do balneário, onde a Secretaria de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança atuará com apoio da Brigada Militar e da Polícia Civil.

— Nós estamos buscando trazer mais vida ao Centro nesse período tão lindo que é o Natal. O trabalho no Cassino já está consolidado e vamos manter, mas queremos ainda mais para o Centro — afirmou a prefeita Darlene Pereira, durante o anúncio da programação.

O secretário de Serviços Urbanos, Dirceu Lopes, confirmou que pedalinhos chegam à cidade nesta terça-feira (2). Eles serão instalados no lago da Praça Tamandaré para ampliar o movimento na região. As estruturas serão destinadas tanto a crianças quanto adultos.

Os pedalinhos serão gratuitos e funcionarão a partir do dia 10 de dezembro. Primeiramente, o horário de funcionamento previsto é das 17h30 até as 23h30, mas a partir de janeiro o serviço estará disponível a partir das 13h.

Para este ano, não há previsão para realização do desfile de Natal na Avenida Rio Grande, a principal do Cassino. No lugar, a prefeitura vai realizar, a partir do dia 18 de dezembro, atividades culturais como encontro de corais, apresentações artísticas, passeios do Papai Noel em uma carreta luminosa, recebimento de cartinhas na Casa de Cultura, procissões religiosas e apresentações de dança.

Verão

A partir do dia 2 de janeiro começa a funcionar o Estação Verão SESC, espaço tradicional no Balneário Cassino que oferece prática de esportes, atividades para crianças, idosos e campeonatos esportivos. Nos dias 10 e 11 de janeiro acontecem o Festival da Diversidade e a Parada Livre da comunidade LGBT+.

Em 26 de janeiro será comemorado o aniversário de 122 do Balneário Cassino, e uma programação comemorativa está prevista. Para fechar o mês, no dia 31 de janeiro acontece a Festa do Peixe e do Camarão.

Em fevereiro, dois importantes eventos marcam o início do mês: a Festa de Iemanjá - a maior do Rio Grande do Sul - e a abertura da safra do camarão, ambas no dia 1º. Seguidas da procissão de Nossa Senhora dos Navegantes no dia 2.