Réveillon no sul do Estado terá festas privadas com opções para todos os estilos

Quem passar a virada do ano no sul do Estado terá muitas opções de festas para começar 2026 fora de casa. Além das comemorações públicas com Kleiton e Kledir, no Laranjal, e Sandra de Sá, no Cassino, Pelotas e Rio Grande concentram algumas das principais opções privadas de Réveillon da região, com propostas que vão da música eletrônica ao samba, passando por festas tradicionais que já fazem parte do calendário local.
Uma das apostas é o tradicional Réveillon do Country Club, em Rio Grande, que chega à 20ª edição e começa às 23h, seguindo madrugada adentro. Consolidado como um dos maiores eventos de virada de ano da Zona Sul, o réveillon contará com duas pistas simultâneas: uma em formato open format, com DJs se revezando até o amanhecer, e outra com curadoria musical alternativa. A festa também terá transporte terceirizado, com saídas de pontos de Pelotas, Rio Grande e da própria praia do Cassino, facilitando o deslocamento e a segurança do público.
Um dos organizadores do evento, Jeverson Franco, o Botinha, avalia que a edição de 2026 será uma das maiores da história do réveillon.
— Essa edição de 2026 é muito especial. A gente avalia que será uma das maiores dos últimos 20 anos do Réveillon Country Club, tanto pela estrutura quanto pela programação — afirma.
A expectativa da organização é reunir cerca de 5 mil pessoas. Segundo Botinha, o evento chega ao aniversário de duas décadas com uma proposta ampliada, reunindo diferentes pistas, estilos musicais e uma equipe formada por produtores que atuam há anos na cena cultural da região.
Também no Cassino, a Virada da Lambe, no Espaço Lambe, aposta em um formato diferenciado. A festa começa à 0h30 do dia 1º de janeiro e oferece, com um único ingresso, acesso livre a três pistas diferentes, todas com open bar. A proposta é circular entre os ambientes, que reúnem mais de 13 atrações ao longo da noite. A programação completa está disponível no Instagram @espacolambe.
Ainda no Cassino, o Réveillon da SAC entra em uma nova fase em 2026. Pela primeira vez, o evento será realizado a céu aberto, na área externa do clube, com início à 1h. A programação mistura samba, pagode e música eletrônica, reunindo atrações locais e DJs, em um formato open bar.
Em Pelotas, o Réveillon DJ Helô mantém a proposta que virou marca registrada. A festa começa às 0h45, no CCS Eventos, reunindo nomes conhecidos da cena local, como Helô, Vânia e Vanessa. Com público fiel, a ideia é uma pista dançante e tradicional, para quem prefere um réveillon sem surpresas, mas com energia garantida até o amanhecer.
Também em Pelotas, a Tributo Party realiza o Réveillon 2026 a partir da 1h do dia 1º, com open bar e ingressos em quantidade limitada. A proposta é uma pista intensa, com DJs da cena local, espumante, shots de boas-vindas e estrutura pensada para quem quer seguir a celebração após a meia-noite.
Com estilos diferentes, as festas privadas na região mostram a diversidade de opções para quem quer começar 2026 celebrando com os amigos no sul do Estado.
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.