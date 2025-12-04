Cultura e Lazer

Patrimônio afetivo
Restaurante de Pelotas vira “museu vivo” com 4 mil peças raras

Obras de arte, relíquias de família e achados de ferro-velho transformam cada canto do espaço em uma experiência afetiva que mistura gastronomia e memória

Frederico Feijó

