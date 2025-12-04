Restaurante de Pelotas vira “museu vivo” com 4 mil peças raras

Itens variados estão espalhados por todos os cantos do estabelecimento. Frederico Feijó / Grupo RBS

O Vinicius Bistrô, conhecido pelos pratos de frutos do mar e pela valorização de ingredientes do sul do Estado, é também um museu afetivo em Pelotas. Espalhados pelo salão, pelas salas reservadas e até pelos banheiros, cerca de 4 mil peças antigas compõem um cenário que vai muito além da decoração. Cada objeto carrega uma história, uma lembrança ou um encontro na trajetória do chef Vinícius Miller Kuhn.

Entre quadros, placas, móveis e luminárias, o bistrô reúne obras de arte, relíquias de ferro-velho, objetos de família e presentes de clientes. Entre elas estão um quadro original de Leopoldo Gotuzzo, uma pintura holandesa de um pescador, uma obra assinada por Adail Bento Costa em 1926 e esculturas de alunos de Antonio Caringi, autor do monumento do Laçador.

Um dos xodós do chef é a obra Diana Caçadora, de Adail Bento Costa, instalada no banheiro feminino — uma escolha pensada para surpreender quem entra. Vinícius costuma se divertir com a reação das clientes ao verem a peça.

Na sala dedicada ao narrador Galvão Bueno, o letreiro de néon com o bordão “Haja Coração”, criado pelo arquiteto Fabiano Veríssimo, virou símbolo do ambiente. O local abriga ainda uma bola de futebol em couro e recheada com palha, da década de 1940 — uma das peças mais valiosas do acervo.

Do cabrestante de Liverpool ao capacete de guerra

Entre os objetos mais raros está um cabrestante de ferro usado para movimentar amarras de embarcações. O chef conheceu a peça ainda na infância e insistiu por anos para comprá-la.

— Eu tinha uma relação afetiva muito forte com aquele cabrestante. Quando finalmente me disseram “hoje eu te vendo”, só pensei em como faria para carregar aquilo — relembra.

Na estrutura, aparece gravado o nome de uma empresa de Liverpool, ligada a estaleiros que construíram navios como o Titanic.

Outro destaque é um capacete militar da Segunda Guerra, acompanhado de máscara de gás e de um cartaz da época em que descendentes de alemães foram proibidos de falar o idioma no Brasil. O conjunto costuma despertar conversas sobre história e imigração.

Há ainda uma furadeira de estaleiro, um disjuntor italiano de 1959 da antiga subestação do Laranjal e um luminoso de farmácia a carbureto resgatado no interior de São Lourenço do Sul. Grande parte das peças vem de sucatas, leilões e do contato constante com ferros-velhos.

Placas, poltronas e uma geladeira de gelo em barra

As paredes exibem uma coleção de placas automotivas, de carroça e de diversos países. Uma das mais antigas é de 1911, com a inscrição “Intendência Municipal de São Lourenço”.

Na área externa, poltronas de espera do aeroporto Salgado Filho — atingidas pela enchente e encaminhadas para reciclagem — ganharam nova vida no bistrô.

Um dos objetos que mais intriga os clientes é uma geladeira antiga de gelo em barra, sem motor. O bloco era colocado no compartimento superior, e a água do descongelamento saía por uma torneira. Ao lado, máquinas de escrever, telefones, bicicletas e coleções de pratos e canecas completam o ambiente.

Banheiros viram salas de museu

Obras de arte, sabonetes, cremes e itens de cuidado pessoal foram escolhidos para tornar a visita parte da experiência. Frederico Feijó / Grupo RBS

Até os banheiros foram transformados em pequenas galerias. No feminino, há obras de arte, sabonetes, cremes e itens de cuidado pessoal escolhidos para tornar a visita parte da experiência. No masculino, um espelho veneziano das décadas de 1930 ou 1940 divide espaço com a cabeça de um javali, objetos de época e um Genius — brinquedo clássico dos anos 1980 — convertido em luminária.

Memórias catalogadas e compartilhadas

Parte do acervo já foi catalogada com QR codes. Ao aproximar o celular, o cliente tem acesso à história e à origem das peças.

— Tem gente que coleciona uma coisa específica. Eu tento colecionar memórias. Cada peça aqui me lembra alguém, um lugar ou um momento — afirma o chef.

Nem tudo está exposto. Muitas peças chegam como doação de famílias que querem dar novo destino a móveis, miniaturas, ferramentas e coleções. Algumas ainda aguardam o momento certo para ocupar espaço no salão.

O resultado é um restaurante onde o olhar dificilmente se fixa em um único ponto. Enquanto esperam o prato, clientes descobrem detalhes no teto, nas estantes e nos cantos mais discretos. Em uma das histórias mais marcantes, um visitante francês se emocionou ao ver um antigo manguá usado para bater trigo e feijão, revivendo memórias da infância.