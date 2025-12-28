Quem é o garçom que serviu presidentes, artistas e gerações de pelotenses

"Precisava estar sempre atento. Não podia olhar para o chão. Quem olha para os pés não enxerga o salão", orienta. Frederico Feijó / Grupo RBS

O garçom de salão impecável, de gravata alinhada e sapato lustrado, tornou-se uma figura cada vez mais rara. Em Pelotas, Loro Castro é um dos representantes dessa escola quase extinta. Há mais de 40 anos, ele atende clientes na cidade, atravessando gerações, mudanças de hábito e transformações profundas no modo de consumir. Nesse percurso, serviu ao menos quatro presidentes da República, além de artistas, intelectuais e nomes centrais da vida social pelotense.

Aos 65 anos, Loro soma mais de quatro décadas dedicadas à profissão. Foram 26 anos no restaurante Bavária, um dos estabelecimentos mais emblemáticos da história gastronômica de Pelotas, referência no calçadão da Rua Sete de Setembro e ponto obrigatório para quem buscava boa comida, chope bem tirado e atendimento de alto nível.

— Comecei com 29 anos. Trabalhei ali no almoço e no jantar durante muitos anos. O Bavária era a minha vida — recorda.

Aos 29 anos, profissional iniciou carreira no extinto Bavária. Divulgação / Arquivo pessoal

Naquele período, o salão funcionava como um organismo próprio. O movimento era intenso, os clientes fiéis e o padrão de exigência elevado. Loro acompanhou gerações de frequentadores, negociações fechadas à mesa, encontros políticos e visitas ilustres que, muitas vezes, passavam pelo restaurante.

— O garçom precisava estar sempre atento. Não podia olhar para o chão. Quem olha para os pés não enxerga o salão — repete, citando um dos ensinamentos que carrega até hoje.

Presidentes, artistas e histórias que ficam à mesa

Ao longo da carreira, Loro viu Pelotas mudar — e viu o mundo passar pelas mesas que atendeu. Serviu artistas, pesquisadores, autoridades e ao menos quatro presidentes da República, especialmente no período em que também atuou no Hotel Manta.

— Servi o Sarney, o Lula, o Fernando Henrique e a Dilma. Atendi o Juca Chaves, o Ziraldo, o elenco de A Casa das Sete Mulheres. Teve época em que eu dava café da manhã às quatro da manhã para comitivas hospedadas na cidade — conta.

Cada mesa trazia uma história diferente. Algumas alegres, outras tensas. Ao longo dos anos, Loro presenciou discussões, reconciliações, conflitos políticos e situações inusitadas que marcaram o cotidiano do salão.

— O garçom vê muita coisa. Vê discussão, vê reconciliação, vê coisa engraçada e coisa triste. Mas tem que saber uma coisa: o que acontece na mesa, fica na mesa — afirma.

Para ele, a discrição é parte essencial do ofício.

— O garçom não comenta, não se mete. A gente está ali para servir, não para julgar nem contar a história dos outros — resume.

O salão mudou, o princípio não

Loro acompanhou as transformações no modo de trabalhar e de consumir. Divulgação / Arquivo pessoal

Loro também acompanhou as transformações no modo de trabalhar e de consumir. Do cheque às maquininhas, da bolacha usada para marcar o chope ao Pix, das chopeiras com gelo aos sistemas modernos.

— Antes era cheque, tinha que ficar de olho. Hoje é Pix. Mudou tudo. Mas o atendimento continua sendo tudo. Isso não muda — avalia.

Sobre a nova geração de garçons, observa com respeito, mas faz um alerta.

— Hoje é tudo mais rápido, mais prático. Mas não pode perder o cuidado com o cliente. Atendimento não é só entregar prato. É perceber a mesa, entender a pessoa, saber a hora de falar e a hora de ficar quieto.

Mesmo oficialmente aposentado, Loro não pensa em parar.

— Não estou aposentado de parar. Enquanto tiver força, sigo. O salão é a minha vida.

Pai e filho no mesmo restaurante

Hoje, esse jeito de servir segue vivo no Dom Samuca, restaurante no Centro de Pelotas onde Loro atua ao lado do filho, Bruno Castro, responsável pela cozinha e pela gestão da casa. No salão, ele mantém o mesmo padrão de décadas atrás: atenção aos detalhes, conversa na medida certa e respeito absoluto pelo cliente.

— Cozinha e salão sempre discutem em qualquer restaurante. Aqui não é diferente. Mas a gente resolve ali, na hora — diz.

Quando fala do filho, o tom muda.

— Quando o filho fica melhor que o pai, isso é orgulho. É sinal de que deu certo — afirma.

Depois de mais de 40 anos entre bandejas, pedidos e histórias, Loro Castro segue fazendo o que sempre soube: cuidar das pessoas à mesa e manter vivo um jeito de servir que atravessa gerações e continua fazendo parte da memória afetiva de Pelotas.

