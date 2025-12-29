Praias do sul do Estado preparam estruturas para as festas de Réveillon

Com a proximidade da virada de ano, as principais praias do Sul do Estado aceleram os preparativos para receber turistas e moradores. Em Pelotas e Rio Grande, as estruturas de palco começaram a ganhar forma nesta segunda-feira (29), com foco em programações musicais. Em São Lourenço do Sul, a atrações serão na triângulo na Praia da Barrinha.
Pelotas
Na Praia do Laranjal, a montagem do palco de 15x10 metros estava adiantada no início da tarde desta segunda-feira (29). Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), responsável pela organização, a vistoria final ocorre nesta terça-feira (30).
O evento contará com três telões de LED e uma área exclusiva para pessoas com deficiência (PCDs), incluindo passarela acessível e banheiros adaptados.
O investimento total é de R$ 447 mil, viabilizado via emenda parlamentar do deputado federal Daniel Trzeciak. A expectativa é de que até 40 mil pessoas acompanhem os shows. Não haverá queima de fogos.
Segundo a Prefeitura, 30 ambulantes foram autorizados a trabalhar durante a virada do ano na Praia.
Rio Grande
No Balneário Cassino, a montagem que começou nesta segunda-feira ocorre no Campo do Praião. O espaço tem capacidade para 25 mil pessoas e a programação inicia às 19h do dia 31. O grande destaque é a cantora Sandra Sá. Diferente de Pelotas, as atividades no Cassino se estendem até o dia 3 de janeiro de 2026 com a sequencia do Festival da Virada.
De acordo com a prefeita Darlene Pereira, o investimento da prefeitura para toda a programação de verão é de aproximadamente R$ 600 mil. O Executivo também informa que conta com parcerias do setor privado para viabilizar os eventos.
Programação
Laranjal
- 17h: DJ Bart
- 18h: Banda Jukebox
- 19h20min: Joca Martins
- 20h40min: Leh Moraes
- 22h: Kleiton & Kledir
- 23h30min: Grupo Aruanda
- 23h59min: Contagem regressiva no telão
- 01h: Encerramento com DJ Micha
Cassino
- 19h: DJ Larissa
- 20h: Samba Vox
- 22h: Pagode do Bolinha + Tibúrcio + Vick
- 23h30: Sandra Sá
- 00h: Contagem regressiva - Show de Fogos de Artifício
- 00h15min: continuação do show de Sandra Sá
São Lourenço do Sul
- 21h: DJ Flávio Luis (abertura)
- 0h: Espetáculo pirotécnico (10 minutos de duração)
- 0h10min: Larsson e Banda (show de encerramento)