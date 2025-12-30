Praia do Cassino terá show gratuito de Vitor Kley em janeiro

O espetáculo integra a programação do Sesc Música de Verão, que inicia no dia 22 de janeiro. Porthus Junior / Agência RBS

A Praia do Cassino irá receber o show do artista gaúcho Vitor Kley no dia 24 de janeiro. O artista irá se apresentar a partir das 20h, no Campo do Praião, em uma apresentação gratuita.

O espetáculo integra a programação do Sesc Música de Verão, que inicia no dia 22 de janeiro. A iniciativa, do sistema Fecomércio-RS, promove apresentações culturais durante a temporada de verão no litoral gaúcho.

— Expectativa é muito grande para esse projeto, realizado em parceria com a prefeitura. Nós vamos trazer várias atrações aqui para a cidade, além dos shows locais, com os músicos locais, para valorizar o que é da nossa região, da nossa cidade. O festival inicia na quinta-feira e o grande encerramento será com o Vitor Kley no sábado — comenta Márcio Gouveia, diretor do Sesc Rio Grande.

A programação começa no dia 22 de janeiro com apresentações da banda de reggae Atijo Wá, seguida por Maverick e, para encerrar a noite, o grupo Samba de Terreiro.

No dia 23, a programação será dedicada ao rock, com shows das bandas Kpitão Jones, Dama Rock e Ultramen. Já no dia 24, sobem ao palco Gabardines e Vitor Kley, encerrando o festival. Todos os shows começam às 20h.