Pelotas transfere chegada do Papai Noel devido à previsão de chuva

Iniciativa é promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) em parceria com a prefeitura.

A chegada do Papai Noel em Pelotas, inicialmente prevista para esta segunda-feira (15), foi transferida para quarta-feira (17) em razão das previsões de chuva. O anúncio foi feito pela organização do Pelotas Doce Natal, iniciativa promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) em parceria com a prefeitura de Pelotas.

A cerimônia de abertura será realizada às 20h, na Praça Coronel Pedro Osório, com a chegada do Papai Noel, que passará a receber o público diariamente na Casa do Papai Noel, das 19h30 às 22h30, até o dia 23 de dezembro.

A Praça Coronel Pedro Osório e seu entorno receberam uma ampla decoração temática, com iluminação especial e elementos cenográficos. Entre os destaques estão uma árvore de Natal de oito metros de altura, uma caixa de presente iluminada, estrelas decorativas, árvores envoltas em luzes, guirlandas, bengalas natalinas, além de um show de luzes no chafariz da praça. Também foi montada a Casa do Papai Noel, em painel de LED, com personagens natalinos.