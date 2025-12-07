Pelotas escolhe nova corte do Carnaval em noite de festa no Largo do Mercado

Em clima de festa, Pelotas escolheu, na madrugada deste domingo (7), as representantes da corte do Carnaval Municipal de 2026.
O concurso foi realizado no Largo do Mercado Central e marcou oficialmente o início das festividades na cidade.
Ao longo da noite, seis candidatas de cada categoria participaram da disputa, que contou com provas de samba no pé, simpatia e cadência diante da comissão julgadora. Todas representavam entidades carnavalescas.
O evento foi organizado pela prefeitura, com apoio da Associação das Entidades Carnavalescas de Pelotas (Assecap) e da Liga dos Blocos e Cordões Carnavalescos.
O Carnaval de 2026 voltará a ser realizado na data oficial do calendário nacional, entre 14 e 17 de fevereiro.
Conheça a nova corte
Rainha da Diversidade: Rebecca Dias – Banda carnavalesca Dona da Noite
1ª Princesa da Diversidade: Luize Fonseca – Banda carnavalesca Entre a Cruz e a Espada
2ª Princesa da Diversidade: Mufasa Knowles – Banda Bonde dos Boloduchos
Rainha: Nathaly Fernandes Soares – Banda carnavalesca Kibandaço
1ª Princesa: Mikaéla da Silva Fernandes – Escola de Samba Unidos do Fragata
2ª Princesa: Echley Oliveira – Banda carnavalesca Explosão do Futuro