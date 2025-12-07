Pelotas escolhe nova corte do Carnaval em noite de festa no Largo do Mercado

Folia irá ocorrer entre os dias 14 e 17 de fevereiro. Volmer Perez / Prefeitura de Pelotas

Em clima de festa, Pelotas escolheu, na madrugada deste domingo (7), as representantes da corte do Carnaval Municipal de 2026.

O concurso foi realizado no Largo do Mercado Central e marcou oficialmente o início das festividades na cidade.

Ao longo da noite, seis candidatas de cada categoria participaram da disputa, que contou com provas de samba no pé, simpatia e cadência diante da comissão julgadora. Todas representavam entidades carnavalescas.

O evento foi organizado pela prefeitura, com apoio da Associação das Entidades Carnavalescas de Pelotas (Assecap) e da Liga dos Blocos e Cordões Carnavalescos.

O Carnaval de 2026 voltará a ser realizado na data oficial do calendário nacional, entre 14 e 17 de fevereiro.

Conheça a nova corte

Rainha da Diversidade: Rebecca Dias – Banda carnavalesca Dona da Noite

1ª Princesa da Diversidade: Luize Fonseca – Banda carnavalesca Entre a Cruz e a Espada

2ª Princesa da Diversidade: Mufasa Knowles – Banda Bonde dos Boloduchos

Rainha: Nathaly Fernandes Soares – Banda carnavalesca Kibandaço

1ª Princesa: Mikaéla da Silva Fernandes – Escola de Samba Unidos do Fragata

2ª Princesa: Echley Oliveira – Banda carnavalesca Explosão do Futuro