Pelotas define Cortes do Carnaval 2026 em festa popular no Largo do Mercado

Serão eleitas a Rainha do Carnaval e a Rainha da Diversidade. Volmer Perez/Secom / Prefeitura de Pelotas

A escolha das Cortes do Carnaval de Pelotas 2026 ocorre neste sábado (6) no Largo do Mercado Central, marcando oficialmente o início das atividades carnavalescas.

O formato público da escolha, que reúne apresentações e as etapas do concurso, atrai milhares de pessoas. Segundo a presidente interina da Associação das Entidades Carnavalescas de Pelotas (Assecap), Vanessa Velleda, a expectativa é de grande público no evento.

— No ano passado nós tivemos em torno de cinco mil pessoas ali no Largo do Mercado, que foi uma conquista da Assecap trazer a escolha da corte para o público — destaca. Segundo ela, o evento conta com parceria da Prefeitura e a Liga das Entidades Carnavalescas para a organização do evento.

Concurso define seis novas representantes

O concurso definirá as Cortes Tradicional e da Diversidade. Serão escolhidas Rainha, 1ª Princesa e 2ª Princesa para cada categoria. O Rei Momo, por sua vez, se mantém no posto. As candidatas passaram por treinamentos intensivos de dança e performance de palco para a competição.

Candidatas à Rainha do Carnaval (Corte Tradicional):

Aline Dias dos Santos Borges (Bloco Carnavalesco Infantil Siri Cascudo)

Echley Oliveira (Banda Carnavalesca Explosão do Futuro)

Isabelle Morales Escalante (Bloco da Bonja)

Franciele Vargas Valadão (Banda Carnavalesca Entre a Cruz e a Espada)

Mikaéla da Silva Fernandes (Escola de Samba Unidos do Fragata)

Nathaly Fernandes Soares (Banda Carnavalesca Kibandaço)

Seis candidatas que estar representando o carnaval da cidade. Volmer Perez/Secom / Prefeitura de Pelotas

Candidatas à Rainha da Diversidade:

Emanuelle Zucconeli (Banda Carnavalesca Explosão do Futuro)

Lurra Blume (Escola de Samba Academia do Samba)

Luize Fonseca (Banda Carnavalesca Entre a Cruz e a Espada)

Mariah (Banda do Paraíba)

Mufasa Knowles (Banda Bonde dos Boloduchos)

Rebecca Dias (Banca Carnavalesca Dona da Noite)

Seis candidatas disputam a Corte da Diversidade. Volmer Perez/Secom / Prefeitura de Pelotas

Programação

O cronograma oficial divulgado pela Assecap prevê shows e o desfile das candidatas.