Pelotas define Cortes do Carnaval 2026 em festa popular no Largo do Mercado

A escolha das Cortes do Carnaval de Pelotas 2026 ocorre neste sábado (6) no Largo do Mercado Central, marcando oficialmente o início das atividades carnavalescas.
O formato público da escolha, que reúne apresentações e as etapas do concurso, atrai milhares de pessoas. Segundo a presidente interina da Associação das Entidades Carnavalescas de Pelotas (Assecap), Vanessa Velleda, a expectativa é de grande público no evento.
— No ano passado nós tivemos em torno de cinco mil pessoas ali no Largo do Mercado, que foi uma conquista da Assecap trazer a escolha da corte para o público — destaca. Segundo ela, o evento conta com parceria da Prefeitura e a Liga das Entidades Carnavalescas para a organização do evento.
Concurso define seis novas representantes
O concurso definirá as Cortes Tradicional e da Diversidade. Serão escolhidas Rainha, 1ª Princesa e 2ª Princesa para cada categoria. O Rei Momo, por sua vez, se mantém no posto. As candidatas passaram por treinamentos intensivos de dança e performance de palco para a competição.
Candidatas à Rainha do Carnaval (Corte Tradicional):
- Aline Dias dos Santos Borges (Bloco Carnavalesco Infantil Siri Cascudo)
- Echley Oliveira (Banda Carnavalesca Explosão do Futuro)
- Isabelle Morales Escalante (Bloco da Bonja)
- Franciele Vargas Valadão (Banda Carnavalesca Entre a Cruz e a Espada)
- Mikaéla da Silva Fernandes (Escola de Samba Unidos do Fragata)
- Nathaly Fernandes Soares (Banda Carnavalesca Kibandaço)
Candidatas à Rainha da Diversidade:
- Emanuelle Zucconeli (Banda Carnavalesca Explosão do Futuro)
- Lurra Blume (Escola de Samba Academia do Samba)
- Luize Fonseca (Banda Carnavalesca Entre a Cruz e a Espada)
- Mariah (Banda do Paraíba)
- Mufasa Knowles (Banda Bonde dos Boloduchos)
- Rebecca Dias (Banca Carnavalesca Dona da Noite)
Programação
O cronograma oficial divulgado pela Assecap prevê shows e o desfile das candidatas.
- 19h – Grupo Aruanda
- 21h – Desfile, Concurso e Cerimonial, Bateria Batucada
- 22h30min – Apuração e show da Banda Kibandaço
- 23h15min – Resultado e apresentação da Escola de Samba Império da Baixada