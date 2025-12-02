Pelotas celebra o Dia Nacional do Samba com atrações ao longo da semana

Agendas reunirão grupos tradicionais e novos nomes do samba em diferentes pontos da cidade. Pedro Lopes / Divulgação Renascença

O Dia Nacional do Samba, celebrado neste 2 de dezembro, ganha destaque no sul do Estado com uma programação que reforça a participação de Pelotas no gênero. A cidade reúne grupos tradicionais, novos artistas e bandas que, juntos, sustentam um circuito ativo de samba e pagode na região.

As comemorações começam nesta terça-feira, no Beco da Cultura, ao lado do Boteco Copa Rio no centro da cidade. O grupo Os Batuqueiros se apresenta a partir das 18h, em show gratuito na área externa. Logo depois, às 20h30min, o próprio Boteco Copa Rio recebe uma edição especial com Pagode do Batatinha, Gugu, Clóvis Nei e Mateus Almeida, nomes presentes no circuito local.

A agenda segue no sábado. Às 19h, a Fábrica Rocca recebe o Grupo Renascença, um dos mais tradicionais da cidade, com repertório que resgata clássicos e marca a comemoração da data em Pelotas.

No mesmo dia, a partir das 18h30min, o Espaço Nave terá apresentação do Samba do Rei, uma das atrações mais prestigiadas do momento, acompanhado da icônica DJ Helô, referência na noite pelotense. O grupo, que tem na voz Rafael Almeida e Shasha, apresenta releituras de sucessos da música brasileira. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, com opção de ingresso solidário.