Pai e filho resgatam receitas clássicas em restaurante de Pelotas

Bruno e Loro Castro fundaram estabelecimento em 2020. Marcel Streicher / Arquivo pessoal

O restaurante Dom Samuca, em Pelotas, apresenta um cardápio que resgata pratos que marcaram época na cidade. O colchão alemão, o parmegiana e o linguado remetem diretamente ao Bavária e a outros restaurantes históricos que ajudaram a construir a memória gastronômica local. Fundado em 2020, o Dom Samuca não nasceu de um plano de negócios tradicional nem de um investimento robusto. Surgiu da necessidade, da persistência e de uma trajetória construída entre mesas de bar, pedidos anotados à mão e receitas que atravessaram gerações da gastronomia pelotense.

A história começa em 2017. Naquele ano, Bruno Castro deixou o trabalho como cobrador de ônibus intermunicipal e voltou ao salão como garçom, seguindo os passos do pai, Loro Castro, um dos profissionais mais conhecidos da cidade. O restaurante Bavária, onde Loro trabalhou por mais de duas décadas e que foi referência no Centro de Pelotas, já havia fechado as portas. Mesmo assim, o sobrenome seguia vivo na memória dos clientes.

Não era raro que antigos frequentadores reconhecessem pai e filho na rua e puxassem conversa sobre os tempos do Bavária, lembrando pratos que marcaram época, como a mostarda artesanal, o parmegiana, o linguado e o chope servido no ponto certo. Esses encontros acabaram despertando a ideia de criar um restaurante que resgatasse parte dessas receitas.

— O pai sempre teve vontade de ter um restaurante. Faltava coragem, faltava o empurrão — conta Bruno.

O Bavária, que funcionava no calçadão da Rua Sete de Setembro, marcou época em Pelotas. Era conhecido pelo chope bem tirado e pelos pratos da culinária alemã, como o colchão alemão, a salsicha bock, os croquetes e a mostarda da casa — sabores que se tornaram parte da memória afetiva da cidade.

A primeira tentativa de empreender veio em 2018, ainda de forma tímida, com delivery, mas não avançou. O projeto só ganhou corpo em 2020, quando a pandemia fechou portas, reduziu drasticamente a renda da família e deixou poucas alternativas.

— Quando estourou a pandemia, acabou tudo. Eu não tinha mais de onde tirar dinheiro. Foi ali, no fundo da mercearia do Simões Lopes, que a gente começou o Dom Samuca de verdade — relembra.

No início, não havia cozinha industrial. O improviso foi regra: uma mesa de madeira comum, uma fritadeira pequena e um fogão residencial de seis bocas. O crescimento foi gradual.

— Comecei com uma mesa que tinha que escorar na parede para não cair. Depois sobrou uma grana, comprei uma fritadeira industrial usada. Tudo pelo Marketplace. Foi assim, passo a passo — relata.

Além da estrutura simples, o Dom Samuca carregava algo que dinheiro nenhum compra: conhecimento transmitido na prática. Parte das receitas que marcaram o Bavária foi repassada por Dona Claíra, cozinheira histórica do restaurante, que ensinou os preparos à família ainda antes do fechamento definitivo da casa.

— Essas receitas não estão em livro. Foram passadas olhando, fazendo junto. Isso é o que dá identidade — afirma Bruno.

Primeiro veio o delivery. Depois, em 2022, o salão, no Centro de Pelotas. O cardápio nasceu ancorado nessa herança afetiva, mas não ficou preso ao passado. Pratos clássicos dividem espaço com releituras e criações próprias. Estão ali o parmegiana, o linguado, os pratos com camarão e referências diretas à culinária alemã, como a salsicha bock, os croquetes e a mostarda artesanal, todos ressignificados dentro da proposta do restaurante.

Bife Wellington é servido exclusivamente às quintas-feiras. Frederico Feijó / Grupo RBS

Entre as criações mais simbólicas estão o camarão Dom Bernardo e o bife Wellington, prato de preparo complexo e considerado uma referência da gastronomia internacional contemporânea, servido sempre às quintas-feiras.

— Às vezes eu me deito duas da manhã olhando vídeo de receita. Vou pensando, testando, errando. Nunca fiz curso. Aprendi na prática, no YouTube, na tentativa — conta.

Hoje, o Dom Samuca equilibra salão e delivery, mantém equipe enxuta e sustenta um público fiel. Grande parte dos clientes é formada por pessoas mais velhas, que já conheciam essas receitas e buscam revisitar sabores associados a décadas marcantes da gastronomia pelotense.

— A gente foi atrás das pessoas. Ligava depois do pedido para saber se chegou quente, se estava bom. Isso cria vínculo — resume.

A reportagem da GZH provou o croquete, a salsicha bock, o camarão empanado e o bife Wellington, servido exclusivamente às quintas-feiras devido à complexidade do preparo. Todos os pratos foram acompanhados de chope Brahma, tirado com dois dedos de colarinho.

Os preços variam conforme o prato. As entradas custam entre R$ 20 e R$ 69. Os pratos principais de filé e linguado partem de R$ 75 (individual) e chegam a R$ 139 para duas pessoas, com dois acompanhamentos. Os pratos com camarão custam R$ 145, e o chope sai a R$ 14.

Trabalhando juntos

No dia a dia do Dom Samuca, a relação entre pai e filho se constrói entre afeto, rotina intensa e conflitos inevitáveis de quem trabalha junto. Bruno comanda a cozinha e a criação dos pratos; Loro segue no salão, no atendimento, papel que exerce há mais de quatro décadas. As divergências aparecem, principalmente nos momentos de pressão, mas não passam disso.

— A gente briga, claro. Cozinha e salão sempre brigam em qualquer restaurante — diz Bruno, rindo. — Mas no fim é tudo resolvido ali, na hora. Um erra de um lado, o outro erra do outro, e a gente segue.

Para Loro, ver o filho à frente do negócio é motivo de orgulho.

— Eu costumo dizer para os clientes que não fico feliz porque ele está melhor que eu. Fico orgulhoso. Quando o filho está melhor que o pai, isso dá uma satisfação enorme — afirma.

A parceria se sustenta no respeito mútuo e na divisão clara de funções. Loro faz questão de manter o atendimento como prioridade absoluta, enquanto Bruno se dedica à cozinha e à gestão.

— O garçom é a linha de frente. É quem ouve reclamação, elogio, tudo. E isso eu sempre trouxe comigo — diz.