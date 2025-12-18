“O livro tem um poder de mudança muito grande”; campanha entrega mais de mil obras a crianças no sul do Estado

Doações formam uma estrutura em formato de coração, simbolizando a união entre a empresa e a comunidade. Divulgação / Livraria Vanguarda

Pelo quinto ano consecutivo, a campanha Papai Noel dos Livros, idealizada pela Livraria Vanguarda, mobiliza clientes e funcionários para garantir que o espírito natalino e o incentivo à leitura alcancem quem mais precisa em Pelotas. Nesta edição, mais de 1.200 crianças vão receber os exemplares.

Nesta semana, a ação entra em sua fase final: a entrega. Após meses de arrecadação, visitadores do programa Primeira Infância Melhor (PIM) e Criança Feliz percorrem, até esta sexta-feira (19), as casas das crianças contempladas.

Entregas acontecem até esta sexta-feira. Divulgação / Livraria Vanguarda

O projeto funciona de forma personalizada. As crianças, muitas ainda sem saber escrever, desenham ou pintam cartinhas que são expostas na livraria. Atrás de cada papel, o nome dos irmãos também é registrado. A ideia é que ninguém fique de fora.

— No primeiro ano, chegávamos nas casas e percebíamos que uma criança ganhava e os irmãos não. Criança gosta de presente, e o livro serve para fazer esse elo. Por isso, este ano fizemos um trabalho forte para entregar para todo mundo — explica Elisabete Lovatel, proprietária da livraria.

Um coração de generosidade

Na loja, as doações formam uma estrutura em formato de coração, simbolizando a união entre a empresa e a comunidade. Os clientes podem adotar uma cartinha ou contribuir com valores para a compra de obras selecionadas por faixa etária — desde livros de banho para bebês até títulos para crianças de seis anos.

Para Elisabete, a campanha é um exercício de alteridade que transforma quem doa e quem recebe. Ela recorda com emoção a primeira vez que acompanhou as entregas de perto:

— Eu não tinha noção de onde nossos livros iriam chegar. Foi impactante. Abraçamos essa causa porque sabemos que é um trabalho de mão em mão. Vamos ativando a generosidade de cada pessoa para minimizar as situações difíceis da nossa realidade – afirma.

Cultura como valor

Segundo a proprietária, a campanha mobiliza toda a equipe da livraria, que se dedica desde a explicação da campanha para os clientes até a organização logística dos pacotes.

— O livro tem um poder de mudança muito grande. Não é só uma fala, é uma ação para ter certeza de que o acesso à literatura vai chegar a todas as classes sociais. Aquele sorriso da criança é o que faz a diferença — resume.