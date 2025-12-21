Cultura e Lazer

Fuscoteca
Notícia

"O Amadinho é um verdadeiro Volkswagen", diz montadora ao reconhecer projeto literário do sul do Estado

Em ofício assinado pela diretoria, fabricante alemã destaca que iniciativa de São Lourenço do Sul materializa o sonho de transformar vidas a partir da educação

Igor Islabão

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS