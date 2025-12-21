"O Amadinho é um verdadeiro Volkswagen", diz montadora ao reconhecer projeto literário do sul do Estado

Ler resumo

O veículo é usado para distribuir livros. Maria Flor Seefeldt / Arquivo Pessoal

O Fusca Amadinho, um modelo icônico 1971 amarelo que percorre as ruas de São Lourenço do Sul, no sul do Estado, distribuindo literatura, recebeu o reconhecimento de sua criadora. Em um ofício enviado pela Volkswagen do Brasil, a empresa destacou o papel social do veículo, afirmando que o Amadinho é um dos "fuscas mais incríveis do Brasil".

O documento, assinado por Claudio Rawicz, diretor-executivo de Comunicação e Sustentabilidade, cita a visão do CEO da empresa, Ciro Possobom, sobre a relação afetiva com a marca. No texto, a Volkswagen reforça que o Amadinho personifica a "materialização dos sonhos em realidades", marcando a vida das pessoas por meio da literatura.

Ofício foi recebido pelo projeto na última semana. Divulgação / Divulgação

Para o escritor Rodrigo Seefeldt, idealizador da Fuscoteca, o reconhecimento fortalece a missão da família.

— Para nós, foi uma alegria enorme ter nossa iniciativa reconhecida pela montadora do próprio Fusca. Significa o fortalecimento das nossas ações e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade de seguir fazendo a diferença — celebra Rodrigo.

Biblioteca sobre rodas

A Volkswagen destacou que o Amadinho é "muito mais do que o fiel escudeiro" da família Seefeldt, sendo simultaneamente protagonista de livro e uma "biblioteca sobre rodas".

O projeto conta com o apoio da esposa de Rodrigo, Aline, e da filha, Maria Flor, de 14 anos. A meta da Fuscoteca é ultrapassar a marca de 2 mil livros distribuídos gratuitamente.

— Nossa missão é deixar nossa semente, embora seja de forma humilde a bordo de um Fusquinha. Temos saúde, alimento e um teto; precisamos retribuir algo positivo ao mundo — explica o escritor.

Expansão em 2026

Com o aval da "família Volkswagen", os planos para 2026 são de ultrapassar as fronteiras de São Lourenço do Sul e levar a biblioteca móvel para municípios vizinhos. Para isso, o projeto busca parceiros para garantir a manutenção mecânica do veículo e manter o estoque de obras literárias.

Atualmente, são aceitas doações de livros novos e usados para os públicos infantil e adulto. O contato pode ser feito pelo perfil no Instagram: @fusca_amadinho. Ao definir o momento atual após o reconhecimento oficial, Rodrigo resume: